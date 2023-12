Neue physikalische Gleichung enthüllt unendliche Reflexionen um Schwarze Löcher

By

In einer bahnbrechenden Entwicklung haben Astronomen einen bemerkenswerten Satz von Gleichungen entdeckt, die die unendlichen Reflexionen des Universums, die im verzerrten Licht rund um ein Schwarzes Loch auftreten, genau beschreiben. Diese Entdeckung fasziniert nicht nur die wissenschaftliche Gemeinschaft durch ihre Schönheit, sondern hat auch das Potenzial, unser Verständnis der Gravitationskräfte, die um diese rätselhaften kosmischen Wesen herum wirken, zu revolutionieren.

Der Physikstudent Albert Sneppen vom Niels-Bohr-Institut in Dänemark hat eine mathematische Lösung formuliert und damit die Feinheiten dieser Überlegungen enthüllt. Die Nähe jedes Bildes hängt stark vom Winkel ab, aus dem es beobachtet wird, und von der Spinrate des Schwarzen Lochs. Dieser Durchbruch bietet Wissenschaftlern eine beispiellose Gelegenheit, die rätselhafte Gravitationsumgebung, die diese extremen Objekte umgibt, weiter zu untersuchen.

Ab einem bestimmten Radius am Ereignishorizont besitzen Schwarze Löcher eine außerordentlich starke Anziehungskraft. Hier übersteigt die Fluchtgeschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit, sodass sogar Photonen in seinen Fängen gefangen sind. Doch knapp außerhalb dieser Grenze entfalten sich eigenartige Phänomene. Das starke Gravitationsfeld verzerrt das eigentliche Gefüge der Raumzeit und führt dazu, dass das Licht einen verzerrten und verzerrten Weg zurücklegt.

Nahe dem inneren Rand dieser Region haben Wissenschaftler ein Phänomen beobachtet, das als Photonenring bekannt ist. Photonen umkreisen das Schwarze Loch mehrere Male, bevor sie schließlich verschlungen werden oder in den Weltraum entweichen. Dadurch wird das Licht, das von entfernten Objekten hinter dem Schwarzen Loch ausgeht, mehrfach vergrößert, verzerrt und reflektiert. Dieser als Gravitationslinse bezeichnete Effekt dient als wertvolles Werkzeug zur Erforschung der Feinheiten des Universums.

Frühere Studien hatten gezeigt, dass die Beobachtung näher am Schwarzen Loch die Beobachtung zusätzlicher Reflexionen entfernter Objekte erleichtert. Die genaue mathematische Beschreibung dieses Phänomens blieb jedoch bis zu Sneppens Durchbruch eine Herausforderung. Durch die Formulierung eines neuen Ansatzes auf der Grundlage von Differentialgleichungen zweiter Ordnung gelang es ihm, die lineare Stabilität von Lichtbahnen erfolgreich zu quantifizieren. Seine Lösung erklärt nicht nur, warum sich Bilder in Abständen wiederholen, die von der Zahl e^(2π) bestimmt werden, sondern liefert auch Einblicke in den Einfluss des Spins des Schwarzen Lochs.

Während die Beobachtung dieser Effekte in der Praxis enorme Herausforderungen darstellt, könnten zukünftige Fortschritte angesichts der derzeitigen Einschränkungen der Technologie noch außergewöhnlichere Erkenntnisse liefern. Phänomenal komplizierte Lichtringe sollten theoretisch in Hülle und Fülle um Schwarze Löcher herum vorhanden sein. Nachdem wir bereits den Schatten eines supermassiven Schwarzen Lochs, bekannt als Pōwehi (M87*), abgebildet haben, scheint es vielversprechend, dass wir mit der Zeit und den Fortschritten qualitativ hochwertigere Bilder aufnehmen und möglicherweise sogar den sagenumwobenen Photonenring beobachten werden.

Die unendlichen Bilder, die in der Nähe von Schwarzen Löchern entstehen, bergen nicht nur das Potenzial, unser Verständnis der Physik der Raumzeit in ihrer Umgebung zu vertiefen, sondern bieten auch Einblicke in die Objekte, die durch ihre Gravitationskraft verdeckt werden – eine unendliche Reihe von Reflexionen, die immer wieder stattfinden umkreisen und auf unzählige wissenschaftliche Entdeckungen warten.

Die Forschungsergebnisse wurden in Scientific Reports veröffentlicht und durch eine frühere Version ergänzt, die im Juli 2021 veröffentlicht wurde.