Apples Wonderlust-Event stellt neue iPhone- und Watch-Modelle vor

Apples mit Spannung erwartetes „Wonderlust“-Event hat in den USA begonnen und präsentiert die neuesten iPhones und Apple Watch-Modelle. Die Veranstaltung bestätigt mehrere Gerüchte rund um die neuen Geräte und enthüllt gleichzeitig unerwartete Funktionen.

Eine wichtige Ankündigung ist die Umstellung von Apple von Lightning-Verbindungen auf den Industriestandard USB-C für das Einstiegsmodell der neuen iPhone-Serie, das iPhone 15. Diese Änderung steht im Einklang mit neuen EU-Vorschriften und wird wahrscheinlich schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten bieten. Allerdings wird die schnellere Version 3 USB-C nur auf dem iPhone 15 Pro und Pro Max verfügbar sein.

Ein weiteres bestätigtes Gerücht ist die Ausweitung der „Digital Island“-Funktion auf die gesamte iPhone-Reihe. Das iPhone 15 und 15 Plus verfügen jetzt über eine „Pille“ oder animierte Abdeckung für die Kamera und die Sensorkerbe am oberen Bildschirmrand. Dieses Feature erhielt beim iPhone 14 Pro und Pro Max positive Rückmeldungen, bietet die volle Funktionalität jedoch derzeit ausschließlich mit Apples eigenen Apps.

Auch die Leaks zu den Modellen iPhone 15 Pro und Pro Max mit leichteren und stärkeren Titangehäusen erweisen sich als wahr, obwohl der Preis derselbe bleibt wie bei den Vorgängermodellen.

In einer überraschenden Wendung stellte Apple eine neue Funktion namens Roadside Assist vor, die seinen Text-über-Satelliten-Dienst erweitert. Dieser Dienst ist nur in den USA in Zusammenarbeit mit der AAA verfügbar und ermöglicht es Benutzern, Pannenhilfe anzufordern. Die Investition von Apple in die Satelliteninfrastruktur für seine Text-über-Satelliten-Dienste kam dem amerikanischen Unternehmen Globalstar zugute.

Während der Veranstaltung erzählte Apple-CEO Tim Cook Geschichten von Personen, die durch die SOS-Text-über-Satelliten-Funktion des aktuellen iPhone 14-Modells gerettet wurden. Cook stellte außerdem ein Update zum kommenden Apple Vision Pro bereit, einem Mixed-Reality-Gerät, das voraussichtlich Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen wird.

Insgesamt hat Apples Wonderlust-Event den erwarteten Gerüchten entsprochen und gleichzeitig neue Funktionen eingeführt, die das Engagement des Unternehmens für Innovation und Benutzererfahrung unterstreichen.

Quelle: Chris Keall, The New Zealand Herald