Tesla Cybertruck: Radkappen-Drama auf der Autobahn

By

Eine kürzliche Sichtung von Teslas mit Spannung erwartetem Cybertruck auf einer Autobahn in Kalifornien nahm eine unerwartete Wendung, als eine seiner Radkappen abflog und nur knapp an einem Auto vorbeischlug. Der Vorfall wurde in einem auf YouTube hochgeladenen Dashcam-Video festgehalten.

Das Video zeigt den Cybertruck auf der zweiten Fahrspur, als sich bei der 10-Sekunden-Marke plötzlich die Radkappe löst und in die Luft fliegt. Es legt eine Strecke zurück, bevor es wieder auf die vierte Spur stürzt. Das Fahrzeug vor dem Dashcam-Auto bremst scharf, um der Radkappe auszuweichen, fährt aber schließlich darüber hinweg und rollt am Dashcam-Fahrzeug vorbei. Glücklicherweise war das Ergebnis nicht schlechter, da es unmöglich vorherzusagen ist, wie die Fahrer in solchen Situationen reagieren würden.

Obwohl es verschiedene Gründe dafür geben kann, dass eine Radkappe abfällt, beispielsweise eine schlechte Befestigung oder Konstruktion, ist unklar, was diesen besonderen Vorfall verursacht hat. Die Ingenieure von Tesla werden die Angelegenheit zweifellos untersuchen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Verbesserungen vor der offiziellen Veröffentlichung des Cybertrucks vorgenommen werden.

Die Einführungsveranstaltung für den Cybertruck wird voraussichtlich bald bekannt gegeben, nachdem Elon Musk, CEO von Tesla, Anfang des Jahres Kommentare abgegeben hatte. Allerdings sorgt Musks Erfolgsbilanz bei der Einhaltung von Fristen für einige Unsicherheit. Dennoch hat die Produktion des Cybertrucks im Tesla-Werk in Austin, Texas, bereits begonnen, wie aus einem Foto hervorgeht, das das Unternehmen im Juli geteilt hat.

Sobald weitere Details bekannt werden, werden wir Updates zu Teslas Rollout-Event für den mit Spannung erwarteten Cybertruck-Pickup bereitstellen.

Quellen: Electrek, YouTube

Definitionen:

Radkappe: eine dekorative Abdeckung, die in der Mitte des Rades eines Fahrzeugs angebracht wird

Dashcam: Eine Kamera, die am Armaturenbrett eines Fahrzeugs montiert ist und die Sicht auf die Straße aufzeichnet

Cybertruck: Teslas kommender elektrischer Pickup

Freeway: eine Autobahn mit kontrolliertem Zugang, die für den Hochgeschwindigkeitsverkehr ausgelegt ist

YouTube: eine Video-Sharing-Plattform