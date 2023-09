Evidenzbasierte Praxis und die Entwicklung des Can't Wait to Learn-Programms

Can't Wait to Learn, das digitale Bildungsprogramm von War Child für von Konflikten betroffene Kinder, orientiert sich seit jeher an wissenschaftlichen Erkenntnissen. Um jedoch als wirklich „evidenzbasiert“ zu gelten, muss eine Intervention bestimmte Kriterien erfüllen. Durch eine groß angelegte Studie in Uganda hat Can't Wait to Learn diese Kriterien nun erfüllt, was eine aufregende Entwicklung für das Programm darstellt.

Unter evidenzbasierter Praxis versteht man das Konzept, dass berufliche Praktiken wie Krankenpflege, Bildung oder psychosoziale Betreuung von Kindern auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren sollten. Dabei geht es darum, die Wirkung von Interventionen anhand strenger Forschungsprozesse nachzuweisen, anstatt sich auf Tradition, Intuition oder persönliche Erfahrung zu verlassen. Hilfsorganisationen müssen bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, um sicherzustellen, dass sie nicht mehr Schaden als Nutzen anrichten.

Der evidenzbasierte Ansatz beginnt mit Interventionen, die Gegenstand wissenschaftlicher Forschung sind, beispielsweise Machbarkeitsbewertungen oder kontrollierte Studien. Erkenntnisse aus diesen Studien werden genutzt, um die Methode anzupassen und zu verbessern, wenn sie nicht schlüssig oder unzureichend sind. Bei positivem Befund geht die Intervention in die nächste Evaluierungsphase über.

Can't Wait to Learn wurde in den letzten 18 Monaten einer randomisierten, kontrollierten Studie in Uganda unterzogen. An der Studie nahmen 1507 Kinder aus 30 Schulen im Distrikt Isingiro teil. Die Hälfte der Schulen ersetzte den regulären Englisch- und Mathematikunterricht durch „Can't Wait to Learn“, um die Wirksamkeit direkt zu vergleichen. Die Ergebnisse der Studie, die demnächst in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht werden sollen, zeigen, dass Can't Wait to Learn nicht nur eine bessere Leistung als die Standardausbildung erbringt, sondern auch die meisten EdTech-Programme übertrifft, die in ähnlichen Umgebungen eingesetzt werden.

Dieser Versuch in Uganda festigt Can't Wait to Learn als vollwertiges evidenzbasiertes Programm. Es ist Teil einer Sammlung von zehn Forschungsstudien, die War Child seit Beginn des Programms in Ländern wie Tschad, Jordanien, Libanon und Sudan durchgeführt hat. Im Sudan ergab eine Studie, dass sich Kinder in Mathematik fast doppelt so stark und im Lesen fast dreimal so stark verbesserten wie das staatliche Lernprogramm für Kinder, die nicht zur Schule gehen.

Dieser Meilenstein in Uganda markiert den Beginn der Skalierungsreise von Can't Wait to Learn. Im Einklang mit dem Lokalisierungsansatz wurde die Umsetzung des Programms der örtlichen Gemeinde übertragen. Durch den Austausch darüber, was durch Forschung funktioniert und was nicht, zielt Can't Wait to Learn darauf ab, sinnvolle Fortschritte bei der Bereitstellung kostenloser, gleichberechtigter und hochwertiger Bildung für alle von Konflikten betroffenen Kinder zu fördern.

Can't Wait to Learn wurde ursprünglich 2012 im Sudan entwickelt und seitdem in verschiedenen Ländern getestet und implementiert. Bisher wurden rund 100,000 Kinder erreicht, mit vielversprechenden Aussichten für zukünftiges Wachstum.

