Apple-Aktien fallen, da chinesische Beamte iPhones am Arbeitsplatz verbieten

By

Die Apple-Aktie (AAPL) erlebte Anfang dieser Woche einen deutlichen Rückgang von über 6 %, was auf ein iPhone-Verbot bei zentralen Regierungsbehörden in China zurückzuführen war. Auch die Veröffentlichung eines neuen High-End-Telefons von Huawei erhöhte den Druck auf Apple, zeitgleich mit der bevorstehenden Einführung des neuen iPhone 15.

Trotz dieser besorgniserregenden Schlagzeilen geht Morgan Stanley-Analyst Erik Woodring davon aus, dass die Auswirkungen minimal sein werden. Woodring gibt an, dass die Reaktion des Marktes die potenzielle Bedeutung der China-Schlagzeilen überschätzt und dass der Aktienrückgang übertrieben sei.

Selbst im schlimmsten Fall prognostiziert Morgan Stanley, dass Apple nur etwa 4 % des Umsatzes und 3 % des Gewinns je Aktie verlieren würde. Woodring hält die Möglichkeit, 70 % der iPhone-Lieferungen nach China zu verlieren, für höchst unwahrscheinlich.

Darüber hinaus zeigt die Analyse von JPMorgan, dass Apple seinen Marktanteil in China in den letzten Jahren stetig erhöht hat und bis zum ersten Quartal 20 etwa 2023 % des chinesischen Marktes erobert hat. JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee weist jedoch darauf hin, dass die jüngsten Beschränkungen für das iPhone Eigentum von Regierungsangestellten, gepaart mit der neuen Telefonversion von Huawei, könnte Apple vor Herausforderungen stellen, seine Anteilsgewinne in China aufrechtzuerhalten.

Die Performance der Apple-Aktie war Gegenstand von Diskussionen, wobei Befürchtungen einer Überbewertung aufkamen, nachdem das Unternehmen die Erwartungen für iPhone-Verkäufe verfehlte und Anfang August Umsatzrückgänge meldete. Die bevorstehende Markteinführung des iPhone 15 wird als entscheidend für den Aktienkurs von Apple angesehen, da die Erwartungen der Anleger gering sind und das Unternehmen übertreffen muss.

Während Analysten keine nennenswerten Upgrades für das iPhone 15 erwarten, könnte Apple dennoch davon profitieren, wenn Benutzer ihre vorhandenen iPhones aufrüsten. JPMorgan schätzt, dass Apple von September bis Jahresende 218 Millionen iPhones verkaufen wird, etwas weniger als im Vorjahr.

Insgesamt sind Analysten trotz der jüngsten Herausforderungen in China und der bevorstehenden iPhone-Einführung der Ansicht, dass der Rückgang der Apple-Aktie übertrieben ist und das Unternehmen das Potenzial für einen Anstieg sowohl der Stückzahlen als auch der durchschnittlichen Verkaufspreise hat.

Quellen:

– Yahoo Finance: https://finance.yahoo.com

- JP Morgan

- Morgan Stanley