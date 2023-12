Voyager 1 steht vor Kommunikationsproblemen, während Wissenschaftler versuchen, eine Lösung zu finden

By

Wissenschaftler der NASA arbeiten derzeit daran, einen Kommunikationsfehler zu beheben, der Voyager 1, das am weitesten von der Erde entfernte von Menschenhand geschaffene Objekt, beeinträchtigt hat. Die 24 Milliarden Kilometer (15 Milliarden Meilen) entfernte Sonde hat einen sich wiederholenden und unverständlichen Strom von Einsen und Nullen zurückgesendet. Während die Sonde weiterhin Befehle von der Erde empfangen kann, dauert es etwa 1 Stunden, bis Voyager 0 Nachrichten in den interstellaren Raum sendet, was den Fehlerbehebungsprozess erheblich verzögert.

Aufgrund der Art der Kommunikationsverzögerung wird es mehrere Tage dauern, bis die Ingenieure feststellen können, ob ihre Bemühungen, die Computer der Sonde, die fast ein halbes Jahrhundert alt sind, wiederherzustellen, erfolgreich waren. Dies ist nicht das erste Mal, dass bei Voyager 1 Kommunikationsprobleme auftreten. Im Jahr 2022 begann die Sonde, Daten über einen fehlerhaften Bordcomputer zu übertragen, was zu fehlerhaften Nachrichten führte.

Es wird angenommen, dass der aktuelle Fehler auf eine Unterbrechung der Kommunikation zwischen dem Flugdatensystem (FDS) der Voyager 1 und der Telemetriemodulationseinheit (TMU), einem der Subsysteme der Sonde, zurückzuführen ist. Folglich werden auf der Erde keine wissenschaftlichen Daten zum interstellaren Raum empfangen, und auch wichtige technische Daten über den Zustand und Status der Sonde werden verfälscht. Ingenieure haben versucht, das Problem durch einen Neustart des FDS zu beheben, jedoch ohne Erfolg.

Während NASA-Wissenschaftler mit diesem Kommunikationsrückschlag zu kämpfen haben, haben sie begonnen, sich mit veralteten Dokumenten von vor Jahrzehnten auseinanderzusetzen, um die Technologie der Sonde besser zu verstehen. Die Computer von Voyager 1 verblassen mit ihrer Verarbeitungskapazität von nur 8,000 Anweisungen pro Sekunde im Vergleich zu den Fähigkeiten moderner Smartphones, die über 100 Milliarden Anweisungen pro Sekunde verarbeiten können.

Ursprünglich für Missionen zur Erforschung von Jupiter und Saturn konzipiert, haben Voyager 1 und ihr Gegenstück Voyager 2 alle Erwartungen übertroffen und ihre Forschungen im interstellaren Raum fortgesetzt. Allerdings ist ihre Reise nicht ohne Einschränkungen. Die Sonden sind auf Stromgeneratoren angewiesen, die irgendwann erschöpft sind, sodass sie lautlos bleiben, wenn sie sich über die Oort-Wolke hinaus und tiefer in den Kuipergürtel vorwagen.

Einige Personen haben vorgeschlagen, eine letzte Nachricht an Voyager 1 zu senden, bevor ihre Kommunikationssysteme dauerhaft ausfallen. Diese „letzten Worte“ würden in den Bordcomputern gespeichert und könnten Tausende von Jahren überdauern. Die jüngste Panne ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass die Zeit knapp wird, um sich von dieser legendären Mission zu verabschieden.