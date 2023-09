Benutzer des vivo X90 Pro in Indien können sich jetzt für das Android 14 Preview-Programm anmelden

By

Achtung vivo X90 Pro-Benutzer in Indien! Wenn Sie es kaum erwarten können, einen Vorgeschmack auf Android 14 und das kommende Funtouch OS 14 von vivo zu bekommen, haben Sie jetzt die Möglichkeit, am Android 14 Preview-Programm teilzunehmen.

Um sich für das Programm anzumelden, stellen Sie sicher, dass auf Ihrem vivo X90 Pro die Firmware-Version 13.1.13.8.W30.V000L1 oder höher ausgeführt wird. Navigieren Sie dann auf Ihrem Gerät zum Menü „Einstellungen“ > „Systemaktualisierung“ und klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke. Klicken Sie dort auf „Testversion“, um sich für das Programm zu bewerben. Durch die Aufnahme in das Programm können Sie das auf Android 14 basierende Funtouch OS 14 über das Menü „Einstellungen“ > „Systemaktualisierung“ auf Ihrem Gerät installieren. Es ist wichtig zu beachten, dass nur 500 Slots verfügbar sind. Sie sollten also schnell handeln.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass es sich um Beta-Software handelt und es daher zu Fehlern und Problemen kommen kann, die Ihr Erlebnis beeinträchtigen könnten. Daher ist es ratsam, die Installation auf Ihrem primären Gerät zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, fortzufahren, denken Sie daran, Ihre Daten vor der Anmeldung zu sichern. Wenn Sie Fragen zum Programm haben, finden Sie Antworten im FAQ-Bereich hier. Die Registrierungen sind bereits geöffnet und das Update wird am 18. September veröffentlicht.

Wenn Sie über den Kauf des vivo X90 Pro nachdenken, können Sie sich für weitere Informationen unseren Testbericht ansehen. Darüber hinaus steht Ihnen unten eine Videorezension zur Verfügung.

