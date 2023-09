GIThrive von Vivante Health wird für KI-Technologie und arbeitgebersubventionierte Wellness ausgezeichnet

Vivante Health wurde bei den Digital Health Awards 2023 der Digital Health Hub Foundation in zwei Kategorien als Viertelfinalist ausgewählt. Die virtuelle Plattform GIThrive des Unternehmens nutzt künstliche Intelligenz (KI) und wird sowohl für die Kategorien „Bester Einsatz von KI in der Gesundheitstechnologie“ als auch für die Kategorien „Vom Arbeitgeber subventioniertes Wohlbefinden“ ausgezeichnet.

GIThrive ist eine digitale Lösung für die Verdauungsgesundheit, die Menschen mit Verdauungsstörungen unterstützt. Die Plattform kombiniert KI-gesteuerte Technologie, Unterstützung rund um die Uhr durch registrierte Ernährungsberater und Gesundheitscoaches sowie Zugang zu einem Netzwerk von Internisten und Gastroenterologen für Diagnose und Behandlung. Die Ergebnisse sind beeindruckend: Über 90 % der Anwender berichten von verbesserten Verdauungsbeschwerden und verbesserter Lebensqualität. Darüber hinaus erfahren Organisationen, die GIThrive als Mitarbeitervorteil anbieten, eine Reduzierung der verdauungsbedingten medizinischen Kosten um 15 % oder mehr.

In der Kategorie „Bester Einsatz von KI in der Gesundheitstechnologie“ zeichnet sich GIThrive von Vivante Health durch seine personalisierten Pflegepläne aus, die auf KI und maschinellem Lernen basieren. Diese Pläne sollen Verdauungsbeschwerden lindern und die Gesundheitskosten senken. Zu den Empfehlungen können Anpassungen der Ernährung und des Lebensstils, Online-Bildungsressourcen, kognitive Verhaltenstherapie, Konsultationen mit Gesundheitscoaches und klinische Interventionen wie Labortests und Telemedizin-Termine gehören.

Die Aufnahme in die Kategorie „Bester Arbeitgeber subventionierte Wellness“ spiegelt die Partnerschaften von Vivante mit Arbeitgebern wider, die die Gesundheit des Verdauungssystems in ihre Leistungspläne integrieren. Durch die Implementierung von GIThrive konnten Organisationen eine Reduzierung der Gesundheitskosten im Zusammenhang mit Verdauungsproblemen verzeichnen. Die Mitarbeiter haben eine verbesserte Medikamenteneinhaltung und Verhaltensänderungen gezeigt, was zu weniger Besuchen in der Notaufnahme und Krankenhauseinweisungen führte. Tatsächlich gehören Magen-Darm-Probleme für viele Unternehmen zu den fünf größten Gesundheitsausgaben.

Bill Snyder, CEO von Vivante Health, betont die Bedeutung personalisierter Behandlungspläne und fortlaufender Unterstützung durch die GIThrive-Plattform. Mit GIThrive haben Einzelpersonen an einem Ort Zugriff auf eine Fülle von Ressourcen für die Verdauungsgesundheit, was eine sofortige Pflege und Kontinuität der Behandlung ermöglicht. Snyder bedankt sich für die Anerkennung in beiden Kategorien und betont die positiven Auswirkungen, die Vivante Health auf seine Mitglieder hat, sowie die nachgewiesenen Ergebnisse, die sie erzielen.

Die Finalisten für die Digital Health Awards werden am 22. September bekannt gegeben, die Gewinner werden am 2023. Oktober beim großen Finale der HLTH 9 in Las Vegas bekannt gegeben.

Über Vivante Health: Vivante Health ist ein digitales Gesundheitsunternehmen, das sich der Revolutionierung der Behandlung chronischer Erkrankungen verschrieben hat, angefangen beim Darm. Ihre virtuelle GI-Pflege kombiniert datengesteuerte Technologie mit einem koordinierten Team aus Ärzten, Ernährungsberatern und Gesundheitscoaches, um eine personalisierte und zeitnahe Pflege zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie die Unternehmenswebsite von Vivante Health oder kontaktieren Sie [email protected].

Quelle: Vivante Health