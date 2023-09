Das Virginia Spirits Board startet Digital Passport Program

Das Virginia Spirits Board hat kürzlich ein neues digitales Passprogramm eingeführt, das es Benutzern ermöglicht, mehr als 30 Brennereien im ganzen Bundesstaat zu erkunden. Das als Virginia Spirits Passport bekannte Programm steht Personen ab 21 Jahren zur Verfügung und bietet Zugang zu exklusiven Angeboten und Rabatten.

Durch die Anmeldung zum kostenlosen Passprogramm können Teilnehmer durch Check-ins in verschiedenen Brennereien Punkte sammeln. Diese Punkte können gegen spannende Preise eingelöst werden, darunter Tickets für die Virginia Spirits Expo und Teilnahmen an Gewinnspielen für Kurzurlaube und einzigartige Erlebnisse.

Das Passprogramm läuft bis zum 31. August 2024 und bietet den Teilnehmern ausreichend Zeit, verschiedene Destillerien in Virginia zu besuchen und zu genießen. Der September wurde auch zum Virginia Spirits Month erklärt und ist somit der perfekte Zeitpunkt, um mit der Erkundung der vielfältigen und lebendigen Spirituosenszene des Bundesstaates zu beginnen.

Zusätzlich zu den bestehenden Brennereien wird erwartet, dass weitere an dem Programm teilnehmen, was den Teilnehmern noch mehr Möglichkeiten bietet, Sonderangebote freizuschalten und neue Spirituosen zu entdecken. Zu den derzeit am Programm teilnehmenden Brennereien gehören Deep Creek Distilling, Ironclad Distillery Co., Beach Vodka, Waterman Spirits, Chesapeake Bay Distillery, Tarnished Truth Distilling Co., 8 Shires Coloniale Distillery und Copper Fox Distillery.

Um mit dem Virginia Spirits Passport zu beginnen, können Benutzer die offizielle Website unter virginiaspirits.org/passport besuchen. Hier können sie sich für das Programm anmelden und ihre Reise durch die Welt der Virginia-Spirituosen beginnen.

Quellen:

– Rekaya Gibson, 757-295-8809, [email protected]

– Deep Creek Distilling, 801 Butler St., Suite 12, Chesapeake

– Ironclad Distillery Co., 124 23rd St., Newport News

– Virginia Spirits Expo, MacArthur Center (Outdoor Square), 300 Monticello Ave., Norfolk

– Beach Vodka, 1375 Oceana Blvd., Virginia Beach

– Waterman Spirits, 712-A Atlantic Ave., Virginia Beach

– Chesapeake Bay Distillery, 437 Virginia Beach Blvd., Virginia Beach

– Tarnished Truth Distilling Co., 4200 Atlantic Ave., Virginia Beach

– 8 Shires Coloniale Distillery, 7218 Merrimac Trail, Williamsburg

– Copper Fox Distillery, 901 Capitol Landing Road, Williamsburg