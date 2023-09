Schöpfer des viralen Kletterspiels Only Up! Entfernt den Titel aufgrund von Stress von Steam

Der Entwickler von Only Up!, einem beliebten Indie-Kletterspiel, das in Twitch-Streams große Aufmerksamkeit erregte, hat beschlossen, das Spiel von Steam zu entfernen. Dies geschah, nachdem der Entwickler beschuldigt wurde, rechtsverletzende Vermögenswerte zu verwenden und NFTs zu fördern. In einer Erklärung äußerte der Schöpfer seinen Wunsch, das Spiel hinter sich zu lassen und sich auf sein eigenes Wohlergehen zu konzentrieren.

In einem auf der Steam-Seite des Spiels veröffentlichten Update erläuterte der Soloentwickler SCKR Games seine Gründe für die Entfernung des Spiels. Sie gaben Fehler zu und stellten fest, dass der mit dem Spiel verbundene Stress ihren Tribut gefordert habe. Der Entwickler erklärte: „Das Spiel hat mich all diese Monate unter großem Stress gehalten. Jetzt möchte ich das Spiel hinter mir lassen.“

Das Spiel wurde offiziell aus dem Steam-Store entfernt und sein Name wurde in „nicht verfügbar“ geändert. Eine zwischengespeicherte Version der Spielliste ist jedoch immer noch auf der Wayback Machine des Internet Archive zu finden.

Nur bis! erlangte auf Twitch aufgrund seines extremen Schwierigkeitsgrads große Popularität. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Jackie, einem Teenager aus benachteiligten Verhältnissen mit dem Wunsch, der Armut zu entkommen. Das Spiel erforderte von den Spielern, durch komplexe Labyrinthe aus Rohren und anderen Objekten zu navigieren, ohne eine Speicherfunktion, was bedeutete, dass bei Stürzen von vorne begonnen werden musste. Der Entwickler erklärte, dass der Fokus des Spiels darauf liege, den Einsatz mit jedem Level zu erhöhen und den Schmerz des Scheiterns hervorzuheben.

Das Spiel lockte in seiner Blütezeit bis zu 280,000 gleichzeitige Zuschauer auf Twitch an und erreichte durch ein Walkthrough-Video in nur zwei Monaten 5.6 Millionen Aufrufe auf YouTube. Jedoch nur Up! war bereits Ende Juni aufgrund angeblicher Urheberrechtsverletzungen von Steam entfernt worden, wobei ein 3D-Künstler SCKR Games vorwarf, ein nicht lizenziertes Asset zu verwenden. Das Spiel wurde später wieder aufgenommen, wobei der verletzende Vermögenswert durch eine Atlas-Statue ersetzt wurde.

SCKR Games plant, mit einem neuen Projekt namens Kith zur Spieleentwicklung zurückzukehren. Sie beabsichtigen, eine Pause einzulegen, ihre Ausbildung im Bereich Spieledesign fortzusetzen und mit einem kleinen Team an diesem neuen Projekt zu arbeiten. Der Entwickler hofft, seine Fähigkeiten zu verbessern und ein einzigartiges Spielerlebnis zu schaffen.