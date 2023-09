Der Schöpfer des viralen Spiels „Only Up!“ Zieht das Spiel unter Berufung auf Stress von Steam

Der Schöpfer des beliebten physikbasierten Plattformspiels Only Up! hat beschlossen, das Spiel aus dem Steam-Shop zu entfernen, und nennt als Grund für diese Entscheidung „Stress“. Nur bis! erlangte im Mai große Aufmerksamkeit, als prominente Streamer und YouTuber ihre Versuche präsentierten, in diesem herausfordernden Spiel an die Spitze zu gelangen.

In einem Update auf Steam beschrieb sich der Entwickler des Spiels, der unter dem Namen SCKR Games bekannt ist, als Solo-Entwickler und gab zu, dass Only Up! war ihre erste Erfahrung mit der Entwicklung von Videospielen. Sie haben das Spiel als kreatives Ventil und als Möglichkeit entwickelt, sich selbst zu testen, aber es hat ihnen in den letzten Monaten letztendlich viel Stress bereitet. Jetzt sind sie bereit, weiterzumachen und das Spiel hinter sich zu lassen.

Der Schöpfer gab bekannt, dass er derzeit an seinem nächsten Spiel mit dem Codenamen Kilth arbeitet. Sie äußerten das Bedürfnis nach Seelenfrieden und Heilung und planen, eine Pause einzulegen, um ihre Ausbildung im Bereich Spieledesign fortzusetzen. Mit ihrem neuen Wissen und ihren neuen Erfahrungen wollen sie ihre Energie auf Kilth richten. Das kommende Spiel wird ein völlig anderes Genre und Setting haben, wobei der Schwerpunkt auf der Kinematographie liegt. Der Entwickler hofft, bei diesem anspruchsvollen Projekt mit einem kleinen Team zusammenarbeiten zu können, um seine Fähigkeiten im Bereich Spieldesign zu verbessern.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Only Up! wurde aus Steam entfernt. Zuvor wurde das Spiel aufgrund der Verwendung urheberrechtlich geschützter Inhalte entfernt, kehrte aber nach der Entfernung der verletzenden Inhalte zurück. Der Entwickler würdigte das Feedback und die Unterstützung der Community zu den Mängeln im Spiel und bedankte sich bei den sympathischen und freundlichen Kollegen in der Branche.

Die Entscheidung des Erstellers, Only Up! zu entfernen und ihren Stress zum Ausdruck bringen, spiegelt die Gefühle von Dong Nguyen wider, dem Schöpfer von Flappy Bird, der das Spiel 2014 aufgrund seines Suchtpotenzials aus den App-Stores nahm. Nguyen verriet, dass er sich wegen des Erfolgs des Spiels schuldig fühlte und sich unwohl fühlte.

Zum Zeitpunkt des Schreibens war Only Up! ist derzeit nicht zum Kauf auf Steam verfügbar, obwohl die Seite noch existiert. Der Titel des Spiels wurde in „nicht verfügbar“ geändert und der Entwickler wurde in „Indiesolodev“ umbenannt. Die positiven Nutzerrezensionen und Bewertungen für Only Up! ist weiterhin auf der Steam-Seite zu finden.

Quelle: [IGN](https://www.ign.com/articles/creator-of-viral-game-only-up-pulls-game-from-steam-citing-stress)