Die NASA arbeitet mit der Industrie zusammen, um Flugtaxis und Drohnen leiser zu machen

Die NASA arbeitet mit Industriepartnern zusammen, um den Fluglärm zu reduzieren und den Luftverkehr zu revolutionieren. Im Rahmen dieser Bemühungen stellt die NASA der Industrie Tools zur Verfügung, die dabei helfen, den Lärmpegel während der Entwurfsphase von Flugtaxis und Drohnen vorherzusagen.

Die Bedeutung des leisen Fliegens wird deutlich, da erwartet wird, dass Flugtaxis und Drohnen integraler Bestandteil zukünftiger Flughäfen, sogenannter Vertiports, sowohl in ländlichen als auch städtischen Gemeinden werden. Um ein friedliches Zusammenleben zu gewährleisten, fördert die NASA die Entwicklung von Lärmvorhersagetools, die von der Industrie genutzt werden können, bevor sie eine Zertifizierung bei der Federal Aviation Administration beantragen.

In einem kürzlich im Sommer 2023 durchgeführten Test reisten Forscher des Glenn Research Center der NASA zum Springfield-Beckley Municipal Airport in Ohio, um ein von Moog entwickeltes elektrisches Vertikalstart- und Landetaxi (eVTOL) zu testen. Das NASA-Team erfasste Lärmdaten während verschiedener Phasen des eVTOL-Betriebs, einschließlich Start, Landung und Schwebeflug in einer Höhe von 60 Fuß. Das Flugzeug wurde von einem am Boden stationierten Moog-Operator ferngesteuert.

Dieser Test war die zweite Zusammenarbeit zwischen NASA und Moog nach einer ersten Runde der Lärmdatenerfassung im Jahr 2022. Die NASA beabsichtigt, die aggregierten Daten aus diesen Tests zu nutzen, um ihre Lärmvorhersagetools zu verbessern und sowohl die Tools als auch den Datensatz der US-Industrie zur Verfügung zu stellen. Ziel ist es, Branchenexperten bei der Entwicklung von Flugtaxis und Drohnen mit geringeren Lärmemissionen zu unterstützen.

Die Forschung ist Teil des Revolutionary Vertical Lift Technology (RVLT)-Projekts der NASA, das zum Advanced Air Vehicles Program der Agentur gehört. Das RVLT-Projekt leistet einen Beitrag zur Advanced Air Mobility Mission der NASA, indem es wichtige Daten liefert, die die Industrie bei der Entwicklung elektrischer Flugtaxis und Drohnen unterstützen.

Durch die Zusammenarbeit mit Industriepartnern und deren Ausstattung mit wichtigen Werkzeugen und Wissen möchte die NASA eine neue Ära des leisen und effizienten Lufttransports einleiten.

