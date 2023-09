Pixel Sky Animations startet Vancouvers erste Drohnen-Lichtshow bei einer Open-Air-Gala

Das in Vancouver ansässige Unternehmen für Drohnenlichtshows, Pixel Sky Animations, feiert seinen offiziellen öffentlichen Start mit der Open-Air-Gala am 15. September. Bei der Veranstaltung, die in Science World und False Creek stattfindet, wird auch Vancouvers erstes Drohnenlicht zu sehen sein Show, die ein erwartetes Publikum von 700 Besuchern in ihren Bann zog.

Pixel Sky Animations ist davon überzeugt, dass das Geschichtenerzählen für jede großartige Aufführung unerlässlich ist. Mit ihren Drohnen-Lichtshows möchten sie ein Publikum jeden Alters ansprechen, inspirieren und beeindrucken, indem sie den Nachthimmel als Leinwand zum Malen von Erzählungen nutzen. Die Drohnen-Lichtshow wurde sorgfältig für eine optimale Betrachtung von einem bestimmten Brennpunkt im Science World aus konzipiert, sie wird jedoch aus verschiedenen Winkeln entlang der Ufermauer von False Creek sichtbar sein.

Die Open-Air-Gala bietet ein kuratiertes Cocktail-Erlebnis von Bootleggers und eine umfassende Kunstausstellung der Chali Rosso Art Gallery. Auf zwei Bühnen werden die internationalen DJs Ray Kash und Dezza als Headliner auftreten. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, durch technologiegetriebene Kunst in neue Welten entführt zu werden.

Tickets für die Open-Air-Gala beginnen bei 45 $ zuzüglich Gebühren und können online erworben werden. Es verspricht ein unvergesslicher Abend voller Unterhaltung zu werden, der den innovativen Einsatz von Drohnen mit Musik, Kunst und Mixologie verbindet.

Quellen:

- Wissenschaftswelt

- Pixel-Himmelsanimationen

- Bootleggers-Cocktail

- Chali Rosso Kunstgalerie