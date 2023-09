By

Der Gouverneur von Virginia, Glenn Youngkin, hat einen Fünfjahresplan vorgestellt, um die Bevölkerung Virginias mit erschwinglichem Hochgeschwindigkeitsbreitband zu versorgen. Der Plan beschreibt, wie der Staat seine Bundeszuweisung in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar nutzen wird, um Internetnetzwerke in Gebieten bereitzustellen, die derzeit keinen Zugang haben. Mit dieser Initiative zielt Virginia darauf ab, nicht versorgte Haushalte, Unternehmen und Gemeindeanker zu priorisieren und so schätzungsweise 1.48 Standorte zu erreichen.

Der Zugang zu Hochgeschwindigkeitsbreitband gilt nicht mehr als Luxus, sondern als Notwendigkeit für die uneingeschränkte Teilhabe am täglichen Leben. Gouverneur Youngkin glaubt, dass der Staat durch die Verbindung aller Einwohner Virginias über Breitband einen bedeutenden Schritt vorwärts bei der Überbrückung der digitalen Kluft machen wird.

Neben der Bereitstellung des Zugangs betont der Plan, wie wichtig es ist, die digitale Kompetenz zu fördern, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und die Kosten für alle Bürger Virginias zu senken. Durch die Verwirklichung einer flächendeckenden Breitbandversorgung wird der Staat in der Lage sein, seine Anstrengungen und Mittel auf diese kritischen Bereiche zu konzentrieren.

Das Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD)-Programm, das durch das Bundesgesetz über Infrastrukturinvestitionen und Arbeitsplätze finanziert wird, ist eine nationale Initiative mit dem Ziel, den Hochgeschwindigkeits-Internetzugang zu erweitern. Das Ministerium für Wohnungsbau und Gemeindeentwicklung (DHCD) von Virginia wird die BEAD-Zuweisung des Staates in Höhe von 1.48 Milliarden US-Dollar verwalten. Diese Finanzierung wird die laufenden Bemühungen der Virginia Telecommunication Initiative (VATI) ergänzen, unterversorgte Regionen im ganzen Bundesstaat zu erreichen.

Sobald der universelle Breitbandzugang eingerichtet ist, wird DHCD seinen Schwerpunkt auf die Förderung der Erschwinglichkeit und die Verbesserung der Akzeptanz von Breitbanddiensten verlagern. Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Bürger Virginias auf diesen wichtigen Dienst zugreifen und ihn nutzen können.

Virginia ist führend bei der Schließung der digitalen Kluft und hat seit 935 über 2017 Millionen US-Dollar an Landes- und Bundesmitteln bereitgestellt. Durch diese Investitionen wurde die Breitbandinfrastruktur auf über 388,000 Standorte in 80 Städten und Landkreisen im gesamten Commonwealth ausgeweitet. Die Finanzierung wurde durch zusätzliche 1.1 Milliarden US-Dollar an entsprechenden Mitteln von lokalen Regierungen und Internetdienstanbietern ergänzt.

Das DHCD nimmt derzeit bis zum 19. September öffentliche Kommentare zum ursprünglichen BEAD-Vorschlag entgegen. Diese Gelegenheit zur öffentlichen Eingabe ermöglicht es den Interessengruppen, Feedback zu geben und zur Entwicklung des Breitbandausbauplans beizutragen.

Virginias Engagement für die Überbrückung der digitalen Kluft dient als nationales Vorbild für andere Bundesstaaten. Durch die Priorisierung von bezahlbarem und zugänglichem Breitband stellt das Commonwealth sicher, dass im digitalen Zeitalter keine Gemeinschaft zurückbleibt.

Quellen:

– Büro des Gouverneurs von Virginia

– Ministerium für Wohnungsbau und Gemeindeentwicklung (DHCD)