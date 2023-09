Neues Schulungsprogramm soll die digitale Kluft im ländlichen Tennessee überbrücken

Das University of Tennessee Institute of Agriculture und die AT&T Foundation haben sich zusammengetan, um das Tennessee Broadband Digital Literacy Training Program zu starten, das sich mit den Herausforderungen befasst, mit denen ländliche Gemeinden beim Zugang zum Breitband-Internet konfrontiert sind. Durch dieses Programm erhalten Bürger in 42 Gemeinden in ganz Tennessee Schulungen und Schulungen, um ihre digitalen Fähigkeiten zu verbessern und die Breitbandnutzung zu steigern.

Die AT&T Foundation startete die Initiative, indem sie der University of Tennessee am 100,000. September einen Scheck über 7 US-Dollar überreichte. Die Finanzierung wird es UT Extension ermöglichen, Einzelpersonen in wirtschaftlich angeschlagenen Landkreisen, die derzeit nur begrenzten oder keinen Zugang zum Breitband-Internet haben, praktische Schulungen anzubieten. Durch die Überbrückung dieser digitalen Kluft zielt das Programm darauf ab, den Bewohnern neue Möglichkeiten für Beschäftigung, Kompetenzentwicklung und Bildungsprogramme zu bieten.

Sreedhar Upendram, außerordentlicher Professor für Agrar- und Ressourcenökonomie an der UT, betont die Bedeutung der Partnerschaft mit der AT&T Foundation für die Bewältigung der digitalen Kluft. Das Programm wird sich aktiv in die Schulung der Bürger einbringen und in diese investieren sowie die Partnerschaften mit lokalen Unternehmen, Unternehmern, Seniorenzentren und der Arbeitskraft in ländlichen Gemeinden stärken. Durch diese Kooperationen möchte das Programm den Bewohnern die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse vermitteln, um sich in der digitalen Welt zurechtzufinden.

Joelle Phillips, Präsidentin von AT&T Tennessee, würdigt das Engagement des Unternehmens, wichtige Programme wie das Digital Literacy Training Program der UT zu unterstützen. Dieses Programm wird nicht nur als eine Möglichkeit angesehen, Breitbandnetze zu erweitern und zu verbessern, sondern auch zum Aufbau stärkerer Gemeinschaften und einer besseren Zukunft beizutragen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Tennessee Broadband Digital Literacy Training Program eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, ländliche Gemeinden in Tennessee mit den digitalen Fähigkeiten auszustatten, die für die Teilnahme am heutigen digitalen Zeitalter erforderlich sind. Durch die Zusammenarbeit zwischen der University of Tennessee und der AT&T Foundation erhalten die Bewohner Zugang zu Bildungsworkshops und Schulungen, was die wirtschaftliche Entwicklung fördert und die digitale Kluft schließt.

Quellen:

