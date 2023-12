Neue Einblicke in die Funktionen des menschlichen Immunsystems und mögliche Behandlungsziele

By

Wissenschaftler an den Gladstone Institutes haben bedeutende Fortschritte beim Verständnis der Funktionsweise des Immunsystems gemacht, indem sie die fortschrittliche CRISPR-Technologie namens Base Editing zur Erforschung menschlicher T-Zellen auf molekularer Ebene eingesetzt haben („Base-Editing Mutagenesis Maps Alleles to Tune Human T Cell Functions“). Ihre bahnbrechende Forschung, die in Nature veröffentlicht wurde, hat das Potenzial, Immuntherapien zu revolutionieren und neue Angriffspunkte für Medikamente für verschiedene Erkrankungen zu identifizieren, darunter Krebs und Autoimmunerkrankungen.

Durch ihre sorgfältige Analyse von über 100,000 Stellen innerhalb von fast 400 Genen, die in funktionierenden menschlichen T-Zellen gefunden wurden, entdeckten die Forscher spezifische Nukleotide, die Bausteine ​​der DNA, die Immunreaktionen beeinflussen. Die Identifizierung dieser genetischen Einheiten liefert entscheidende Einblicke in die genauen Stellen innerhalb von Proteinen, die die Immunfunktion regulieren. Dieses Wissen bietet einen klaren Fahrplan für die Entwicklung zukünftiger immunmodulierender Medikamente.

Dr. Alex Marson, der leitende Forscher, der die Studie leitete, betont die Bedeutung ihrer Ergebnisse. Er bemerkt, dass ihre Forschung zu „erstaunlich präzisen und informativen Karten“ von DNA-Sequenzen und Proteinstellen geführt hat, die mit menschlichen Immunantworten verbunden sind. Diese Karten geben nicht nur Aufschluss über Mutationen, die bei Patienten mit Immunstörungen beobachtet wurden, sondern stellen auch eine wertvolle Ressource für die Programmierung wirksamerer Immuntherapien gegen Krebs, Autoimmunität und Infektionen dar.

T-Zellen, zentrale Akteure der Immunantwort und -regulation, haben das Interesse von Wissenschaftlern als potenzielle Ziele für die Behandlung anspruchsvoller Krankheiten geweckt. Mithilfe der Leistungsfähigkeit der Basenbearbeitung, einer neueren CRISPR-basierten Technologie, erlangten die Forscher eine beispiellose Präzision bei der gezielten Änderung von DNA-Stellen innerhalb einzelner Gene, was zu einem differenzierteren Verständnis des T-Zell-Verhaltens führte.

Die klinische Relevanz der Studie ist bemerkenswert, da sie mit primären T-Zellen menschlicher Blutspender durchgeführt wurde. Dr. Ralf Schmidt, Co-Erstautor der Arbeit, hebt den Fokus der Studie auf die genetischen Grundlagen der Funktionen von Immunzellen hervor. Die Fähigkeit, T-Zellen auf Nukleotidebene abzufragen, liefert wesentliche Blaupausen für die Arzneimittelentwicklung, Diagnose und andere wissenschaftliche Bestrebungen.

Bei der Bewältigung der Fülle an Daten, die von mehr als 100,000 T-Zell-Standorten generiert wurden, spielte die computergestützte Genomik eine entscheidende Rolle. Dr. Carl Ward, ein an der Studie beteiligter Postdoktorand, nutzte Computeranalysen, um entscheidende Maße der Zellfunktion aufzuklären. Diese umfassende Funktionskartierung kann als unschätzbare Ressource für Immunologen und Arzneimittelentwickler dienen.

Dr. Ward geht davon aus, dass diese Nature-Studie den Beginn einer neuen Ära der Entdeckung von Immunzellen einläutet, und erklärt, dass unsere Werkzeuge zur Krankheitsbekämpfung weiter weiterentwickelt werden. Er stellt sich die Verwendung dieser detaillierten Karten vor, um Therapien zu entwickeln, die die T-Zell-Funktion optimieren, um Krebsbehandlungen zu verbessern oder Autoimmunerkrankungen zu bekämpfen. Durch die weitere Integration bestehender Datensätze und Tools der künstlichen Intelligenz sind die Möglichkeiten für innovative Untersuchungen und therapeutische Interventionen endlos.