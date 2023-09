Apple-Aktien fallen aufgrund von Besorgnis über iPhone-Einschränkungen in China

By

Am Donnerstag verzeichneten der S&P 500 und der Nasdaq Rückgänge aufgrund von Sorgen über Chinas iPhone-Einschränkungen und der Schwäche der Chip-Aktien. Apple, ein Schwergewicht im S&P, trug mit einem Rückgang seines Aktienkurses um 3.5 % zu den Rückgängen bei. Dies folgte auf die Nachricht, dass China die Beschränkungen für die iPhone-Nutzung durch Staatsbedienstete ausgeweitet hatte und diese verpflichtete, ihre Mobiltelefone am Arbeitsplatz nicht mehr zu verwenden. Bloomberg berichtete, dass China plant, das iPhone-Verbot auch auf staatliche Firmen und Behörden auszuweiten. Die negativen Auswirkungen der potenziellen Probleme von Apple in China betrafen nicht nur das Unternehmen selbst, sondern auch seine Zulieferer und Unternehmen mit erheblichem Bezug zu China.

Insbesondere der Technologiesektor im S&P 500 verzeichnete aufgrund dieser Nachricht einen Rückgang von 1.9 % und war damit der prozentual größte Rückgang unter den 11 Hauptsektoren des Index. Zusätzlich zu den Sorgen um Apple wurde der Markt auch durch einen Rückgang der wöchentlichen US-Arbeitslosenanträge beeinträchtigt, was Sorgen über Zinssätze und Inflation aufkommen ließ. Die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenanträge stellen, ist auf den niedrigsten Stand seit Februar gesunken, was auf einen möglicherweise günstigen Arbeitsmarkt hindeutet.

Allerdings blieben die Anleger unsicher über den Zinspfad der Federal Reserve und warteten auf die Inflationszahlen für August. Der Rückgang des Marktes wurde als vorsichtige Abwehrhaltung in Erwartung der Veröffentlichung der nächsten Inflationsdaten gewertet. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0.13 % und übertraf damit den S&P 500 und den Nasdaq, was auf Apples niedrigere Platzierung im zyklisch geprägten Index im Vergleich zum marktkapitalisierungsgewichteten S&P 500 zurückzuführen ist, auf den Apple einen erheblichen Einfluss hat.

Insbesondere defensive Versorger waren die größten Gewinner unter den S&P-Sektoren, was auf eine risikoscheue Stimmung am Markt hindeutet. Auch der Philadelphia-Halbleiterindex verzeichnete einen Rückgang um 2 %, wobei die Aktien von Apple-Zulieferern wie Skyworks Solutions, Qualcomm und Qorvo um mehr als 7 % fielen. Die Nachrichten aus China haben dazu geführt, dass Anleger die Beziehungen zwischen den USA und China als großes Risiko für die aktuellen Aktienkurse, insbesondere im Technologiesektor, betrachten. Daten, die einen Rückgang der Exporte und Importe Chinas im August zeigten, verstärkten die negative Stimmung zusätzlich.

In anderen Nachrichten verzeichnete McDonald's einen Anstieg um 1 %, nachdem Wells Fargo die Aktie auf „Übergewichten“ heraufgestuft hatte, während das Automatisierungssoftwareunternehmen UiPath aufgrund einer optimistischen Jahresumsatzprognose einen Anstieg um 10.5 % verzeichnete.

Quellen:

– Reuters (keine URL angegeben)