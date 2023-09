US-Aktien steigen, da sich der Fokus der Anleger auf den Verbraucherpreisindex-Bericht verlagert

By

US-Aktien schlossen leicht höher, da die Anleger ihre Aufmerksamkeit auf den Verbraucherpreisindexbericht nächste Woche richteten. Auch die Apple-Aktien zeigten nach einem zweitägigen Rückgang Stabilität. Der Dow stieg um 0.2 %, der S&P legte um 0.1 % zu und der Nasdaq legte um 0.1 % zu.

In Australien stiegen die ASX-Futures um 0.1 % oder 4 Punkte auf 7154. Der S&P/ASX 200 schloss am Freitag mit einem Minus von 0.2 % oder 14.3 Punkten und endete bei 7156.7. Der Bloomberg-Dollar-Spot-Index stieg leicht an, während Bitcoin um 1.2 % auf 25,890 $ fiel. Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihe stieg um 2 Basispunkte auf 4.26 %.

Die Zinsstrategen der Bank of America haben ihre Empfehlung einer taktischen Long-Position bei 10-jährigen Staatsanleihen aufgegeben, da das Risiko besteht, dass die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der USA die Rendite auf 4.75 % treiben könnte. Während sie zum Jahresende noch mit einer Rendite von etwa 4 % rechnen, ist diese Prognose nun gefährdet.

Berichten zufolge bereitet Barclays den Abbau Hunderter Stellen vor, um die Kosten zu senken. Berichten zufolge werden die Kürzungen etwa 5 % des Personals mit Kundenkontakt in der Handelsabteilung sowie einige Dealmaker weltweit betreffen. Das Unternehmen plant außerdem eine Umstrukturierung der Teams innerhalb seiner britischen Consumer-Banking-Einheit.

Darüber hinaus werden um 11:30 Uhr Chinas Verbraucherpreisindex und Erzeugerpreisindex für August veröffentlicht. Experten rechnen mit einer Erholung der Preise, getrieben durch die Lebensmittelpreise und eine verstärkte Förderung von Inlandsreisen.

