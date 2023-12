Verzögerung beim Start der revolutionären Vulcan Centaur-Rakete

Der mit Spannung erwartete Start der innovativen Vulcan Centaur-Rakete wurde nach Angaben der United Launch Alliance (ULA), dem für ihre Entwicklung verantwortlichen Unternehmen, von ihrem ursprünglichen Termin Heiligabend auf den 8. Januar verschoben.

Obwohl die Verzögerung auf technische Probleme in letzter Minute zurückzuführen ist, versichert ULA-CEO Tory Bruno der Öffentlichkeit, dass eine kürzliche Generalprobe auf der Startrampe erfolgreich verlaufen sei.

Die Vulcan Centaur wurde als Ersatz für die ULA-Raketen Atlas V und Delta IV entwickelt und stellt einen bedeutenden Durchbruch in der Raumfahrttechnologie dar. Mit einer Nutzlastkapazität von bis zu 27.2 Tonnen im niedrigen Orbit ist es mit den Fähigkeiten der Falcon 9 von SpaceX vergleichbar.

Eines der bemerkenswerten Merkmale dieser Mission ist die Einbeziehung eines von Astrobotic entwickelten privaten Mondlanders, der das Potenzial hat, das erste privat finanzierte Raumschiff zu werden, das auf dem Mond landet. Darüber hinaus könnte es die erste amerikanische Roboterlandung auf der Mondoberfläche seit dem Abschluss des Apollo-Programms im Jahr 1972 sein.

„Die Bedeutung dieser Mission kann nicht genug betont werden“, bemerkt Bruno. „Es ist nicht nur ein großer Schritt hin zu einem erneuten Besuch des Mondes, sondern schafft auch die Grundlage für die zukünftige bemannte Weltraumforschung.“

In einer einzigartigen Hommage an die legendäre „Star Trek“-Serie wird der Vulcan Centaur die eingeäscherten Überreste mehrerer Personen transportieren, die mit der Serie in Verbindung stehen, darunter der Schöpfer Gene Roddenberry und die Schauspielerin Nichelle Nichols, die die Figur Uhura verkörperte. Bruno selbst plant, eine Probe seiner eigenen DNA ins All zu schicken.

Der Start erfolgt auf der Startbasis der US Space Force in Cape Canaveral, Florida. Obwohl „routinemäßige“ Probleme im Bodensystem zur Verschiebung führten, bleibt ULA vom Design und der Leistung der Rakete überzeugt.

Während Weltraumbegeisterte gespannt auf diese historische Mission warten, erinnert die Verzögerung an die komplexe Natur der Weltraumtechnologie und die für ihren Erfolg erforderliche akribische Liebe zum Detail.