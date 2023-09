Mit Hochschullehren die Lücke bei den digitalen Kompetenzen schließen

Die Lehrlingsabgabe wurde 2017 von der britischen Regierung eingeführt, um großen Arbeitgebern die Möglichkeit zu geben, in die Lehrlingsausbildung zu investieren. Arbeitgeber mit einer Gehaltssumme von mehr als 3 Millionen Pfund pro Jahr müssen 0.5 % ihrer gesamten jährlichen Gehaltssumme in den Abgabenfonds einzahlen. Mit diesen Mitteln können sie dann ihre eigenen Ausbildungs- und Beurteilungskosten finanzieren oder sie auf einen anderen Arbeitgeber übertragen. Allerdings verfallen alle ungenutzten Mittel.

Es gibt ein breites Spektrum an Ausbildungsstandards auf verschiedenen Ebenen, auch in digitalen Berufen. Das Institute for Apprenticeships & Technical Education (IfATE) stellt Berufskarten zur Verfügung, um Arbeitgebern dabei zu helfen, Aufstiegs- und Weiterqualifizierungswege für Auszubildende zu ermitteln. Auch berufsorientierte Universitäten wie die Buckinghamshire New University (BNU) sind in den Markt für Hochschul- und Studienausbildungen eingestiegen und bieten Lehrstellen in Branchen wie Gesundheitswesen, Polizei, Ingenieurwesen, Wirtschaft und Management sowie im digitalen Bereich an.

Arbeitgeber rekrutieren Auszubildende häufig in Ausbildungsberufen auf niedrigerem Niveau und bieten ihnen die Möglichkeit, sich zu einem vollständigen Abschluss weiterzubilden. Dies ermöglicht es den Auszubildenden, innerhalb kürzerer Zeit als in den herkömmlichen vier Jahren einen vollständigen Bachelor-Abschluss zu erlangen.

Auch wenn Bedenken hinsichtlich der Abschlussquoten bei der Ausbildung bestehen, sollten Arbeitgeber die Erfolgsbilanz der Anbieter, die sie in Betracht ziehen, sorgfältig prüfen. Beispielsweise hat die BNU eine Abschlussquote von über 90 % bei ihrer Ausbildung zum Digital and Technology Solutions Professional (BSc). Dieser spezielle Ausbildungsstandard umfasst sechs verschiedene Pfade, darunter Software-Engineering, IT-Beratung, Cybersicherheit, Netzwerk, Datenanalyse und Geschäftsanalyse.

Schulungsanbieter bieten möglicherweise unterschiedliche Bereitstellungsmodelle an, z. B. Tagesfreigabe oder Blockbereitstellung. Sie können auch maßgeschneiderte Bereitstellungsmodelle für Arbeitgeber entwickeln, die eine Mindestanzahl an Auszubildenden einstellen können.

Eine abgeschlossene Berufsausbildung kann im Hinblick auf die persönliche Entwicklung einen Wandel bewirken. Sie bieten den Lernenden wertvolle Berufserfahrung und die Möglichkeit, einen Abschluss zu erwerben, ohne Schulden anzuhäufen. Eine berufsqualifizierende Ausbildung ist nicht auf Schulabgänger beschränkt; Sie kommen auch bestehenden Mitarbeitern zugute, die sich weiterbilden möchten, oder Quereinsteigern, die nach neuen Möglichkeiten suchen. Diese Ausbildungen überbrücken auch die Qualifikationslücke zwischen der Hochschulausbildung und den Anforderungen der Industrie.

Um die Lücke bei den digitalen Kompetenzen durch eine abgeschlossene Berufsausbildung effektiv zu schließen, müssen Arbeitgeber Lehrlingsstellen schaffen oder abgabenfinanzierte Schulungen für bestehende Mitarbeiter anbieten. Sie sollten auch das Ausbildungsniveau und die spezifischen Ausbildungsstandards berücksichtigen, die auf die Bedürfnisse ihrer Arbeitskräfte abgestimmt sind.

Um sich in der komplexen Welt der Ausbildung zurechtzufinden, können Arbeitgeber auf erfolgreiche Beispiele anderer Organisationen zurückgreifen. Beispielsweise hat Crimson, ein IT-Unternehmen mit Sitz in den West Midlands, ein erfolgreiches Ausbildungsprogramm entwickelt. Sie rekrutieren Schulabgänger für Ausbildungsberufe der Stufe 4 und bieten ihnen die Möglichkeit, eine Ausbildung zum IT-Berater fortzusetzen. Sie haben einen hohen Anteil an Auszubildenden in ihrem Unternehmen und ein starkes Engagement für die Förderung zukünftiger Talente.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine abgeschlossene Berufsausbildung das Potenzial hat, die Lücke bei den digitalen Kompetenzen zu schließen und die nächste Generation digitaler Technologen vorzubereiten. Durch die Nutzung der Ausbildungsabgabe und die Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen Ausbildungsanbietern können Arbeitgeber wertvolle Möglichkeiten für Einzelpersonen bieten, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und Berufserfahrung in neuen Technologien zu sammeln.

