Australien führt einen Kodex ein, um die Weitergabe von KI-generiertem Material über sexuellen Kindesmissbrauch zu verhindern

Die australische E-Sicherheitsbeauftragte Julie Inman Grant hat einen neuen Kodex angekündigt, der Suchmaschinen wie Google und Bing dazu verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um die Weitergabe von durch künstliche Intelligenz (KI) erstelltem Material über sexuellen Kindesmissbrauch zu verhindern. Inman Grant erklärte, dass der Kodex nicht nur von Suchmaschinen verlangt, sicherzustellen, dass solche Inhalte nicht in den Suchergebnissen erscheinen, sondern auch die Produktion synthetischer Versionen des Materials, auch bekannt als Deepfakes, durch in Suchmaschinen integrierte KI-Funktionen verbietet. Dieser Schritt ist eine Reaktion auf den zunehmenden Einsatz generativer KI, der die Branche überrascht hat.

Der neue Code wurde im Auftrag der australischen Regierung von Google (im Besitz von Alphabet) und Bing (im Besitz von Microsoft) entworfen. Der Entwurf des Kodex deckte zunächst keine KI-generierten Inhalte ab, was Inman Grant dazu veranlasste, die Branchenriesen zu bitten, ihn zu überarbeiten. Die Digital Industry Group Inc, eine Interessenvertretung in Australien, zu deren Mitgliedern Google und Microsoft gehören, zeigte sich zufrieden mit der genehmigten Version des Kodex und betonte, dass sie sich an die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf generative KI hält und weitere Sicherheitsmaßnahmen für die Gemeinschaft bereitstellt.

Diese Entwicklung zeigt, wie die regulatorische und rechtliche Landschaft rund um Internetplattformen durch die rasante Weiterentwicklung von Produkten geprägt wird, die durch KI realistische Inhalte generieren. Der australische E-Safety-Beauftragte war proaktiv bei der Umsetzung von Sicherheitscodes für verschiedene Internetdienste und arbeitet derzeit an der Entwicklung von Codes für Internetspeicher und private Nachrichtendienste. Letzteres stieß weltweit auf Widerstand von Datenschützern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Australien wichtige Schritte unternimmt, um das Problem von KI-generiertem Material über sexuellen Kindesmissbrauch anzugehen. Der neue Code verpflichtet Suchmaschinen dazu, das Teilen solcher Inhalte aktiv zu verhindern und die Erstellung synthetischer Versionen durch KI-Funktionen zu verbieten. Mit diesen Maßnahmen möchte Australien seine Online-Community schützen und den verantwortungsvollen Einsatz generativer KI-Technologie sicherstellen.

Definitionen:

– KI (Künstliche Intelligenz): Die Simulation menschlicher Intelligenz durch Maschinen, die Aufgaben ausführen und intelligentes Verhalten zeigen können.

– Deepfakes: Synthetische Medien, bei denen das Gesicht oder die Stimme einer Person mithilfe fortschrittlicher KI-Technologie manipuliert wird, um gefälschte Bilder und Videos zu erstellen, die echt erscheinen.

Quellen:

Byron Kaye, Reuters