Square Enix kündigt neue Funktionen für Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai an

Square Enix hat neue Details zum kommenden Action-Rollenspiel Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai enthüllt, das am 28. September für Nintendo Switch erscheint. Dieses Spiel basiert auf der beliebten gleichnamigen Anime- und Manga-Serie.

Das Spiel ermöglicht es den Spielern, in die Ereignisse des Anime einzutauchen, während sie in ihrem Kampf gegen die Dunkle Armee die Kontrolle über Dai und die Jünger von Avan übernehmen. Zusätzlich zum Hauptstorymodus hat Square Enix zwei spannende Features angekündigt, die den Wiederspielwert des Spiels erhöhen werden.

Erstens gibt es einen Post-Game-Herausforderungsmodus, in dem Spieler ihre Fähigkeiten gegen stärkere Gegner testen und auf „neu gemischte“ Feinde und Schlachten treffen können. Dieser Modus stellt eine zusätzliche Herausforderung für Spieler dar, die die Hauptgeschichte abgeschlossen haben und nach mehr Inhalten suchen.

Das zweite Feature ist der Tempel der Erinnerung, ein Dungeon-Run-Modus, in dem Spieler die Fähigkeiten und Zauber ihrer Gruppe stärken können. In diesem Modus beginnen die Spieler auf Level 1 und haben die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten im Verlauf des Tempels zu verbessern.

Wenn Sie daran interessiert sind, eine physische Kopie von Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai zu erhalten, gibt es gute Neuigkeiten. Square Enix wird in Asien eine Boxversion mit vollständiger englischer Unterstützung veröffentlichen. Vorbestellungen sind jetzt auf Websites wie Playasia möglich.

Mit diesen neuen Features und der Option auf eine physische Veröffentlichung werden Fans der Dragon Quest-Reihe und The Adventure of Dai noch mehr Gründe haben, sich auf dieses spannende Spiel zu freuen.

