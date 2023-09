Die Fantasy-Renaissance: Von Baldur's Gate 3 bis Coda

In den letzten Jahren gab es ein bemerkenswertes Wiederaufleben von Gonzo-High-Fantasy. Die Popularität von Critical Role und anderen echten Fantasy-Rollenspielen sowie der Erfolg eines Dungeons & Dragons-Films, der tatsächlich Lob erhielt, haben den Grundstein für den explosiven Triumph von Baldur's Gate 3 gelegt.

Baldur's Gate 3 nimmt die Spieler mit auf eine spannende Reise durch das Unterreich, während sie versuchen, Karlach zu beeindrucken, einen beeindruckenden Berserker mit einer dunklen Vergangenheit. Allerdings sind die Charaktere des Spiels nicht mehr so ​​sexuell aufgeladen wie früher, was zu einem langsameren Tempo für diejenigen führt, die auf der Suche nach romantischen Begegnungen sind.

Glücklicherweise können Fans der Dynamik „nutzloser Barde und großer, kräftiger Berserker“ Trost in Coda finden, einer epischen Fantasy-Serie, die für ihre lebendige Grafik und ihr Anti-Doomer-Thema bekannt ist. Jetzt haben Coda-Fans etwas zu feiern, denn die lang erwartete Fortsetzung der Originalserie soll diese Woche erscheinen.

Coda bietet eine Reihe fesselnder Elemente, darunter einen desillusionierten Barden, der der typischen Heldengeschichten überdrüssig ist, ein Setting, das an Mad Max mit skurrilen Fraktionen erinnert, und einen Helden, der konzentrierte Magie in die Adern seines monströsen Einhorns injiziert. Der Autor Simon Spurrier und der Künstler Matías Bergara arbeiteten an „Coda“ zusammen, das erstmals 2018 veröffentlicht wurde. Die Geschichte befasste sich mit großen existenziellen Fragen darüber, wie man die Welt durch den Glauben an Menschen retten oder sie durch blinden Glauben an Helden und Magie zum Scheitern bringen kann, und erkundet gleichzeitig die Komplexität von Beziehungen .

Während Dungeons & Dragons wunderschön illustrierte Bücher bietet, die den Leser in die Welt der Fantasie eintauchen lassen, präsentiert sich Coda als ein wirklich einzigartiges Erlebnis, vergleichbar mit einem markanten Kunstwerk, das auf die Seite eines coolen Lieferwagens gemalt ist. Die Fortsetzung von Coda behält den unverwechselbaren Stil der Serie bei und führt gleichzeitig die miteinander verflochtenen Erzählungen von Serka und Hum fort.

In dieser selbstbewussten Fantasy-Renaissance müssen sich Fans nicht länger mit einer einzigen Geschichte zufrieden geben, in der es um eine monströse, verliebte Berserkerin geht. Sie können an romantischen Begegnungen mit Karlach in Baldur's Gate 3 teilnehmen und in Coda noch einmal in die fesselnde Geschichte von Hum und Serka eintauchen. Für diejenigen, die sehnsüchtig auf die Aufmerksamkeit von Karlach warten, bietet die Veröffentlichung der Coda-Fortsetzung einen Begleiter, den sie in der Zwischenzeit genießen können.

