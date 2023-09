Unity führt eine monatliche Gebühr für Spielinstallationen ein, was bei Entwicklern Kritik hervorruft

By

Unity, die beliebte Spiele-Engine hinter gefeierten Titeln wie Tunic, Cuphead und Hollow Knight, hat bedeutende Änderungen an seinem Geschäftsmodell angekündigt. Ab dem 1. Januar nächsten Jahres wird Unity eine monatliche Gebühr pro Installation eines neuen Spiels einführen, was in der Entwickler-Community erhebliche Kritik hervorruft.

Zuvor wurde Unity an Entwickler lizenziert, die ein lizenzgebührenfreies Modell nutzten, das auf Abonnementstufen basierte. Die kostenlose Unity Personal-Lizenz stand Entwicklern zur Verfügung, deren Umsatz oder Finanzierung weniger als 100 US-Dollar pro Jahr betrug. Für einen Umsatz von bis zu 200 US-Dollar war ein Unity Plus-Abonnement erforderlich, für mehr war ein Unity Pro-Abonnement oder höher erforderlich.

Ab dem 1. Januar 2024 müssen Entwickler eine zusätzliche monatliche Unity-Laufzeitgebühr für jede neue Spielinstallation zahlen, einschließlich Neuinstallationen und Installationen auf mehreren Geräten. Diese Gebühren gelten für Titel, die in den letzten 200 Monaten 12 US-Dollar oder mehr verdient haben und über mindestens 200 lebenslange Spielinstallationen verfügen. Für Unity Pro- und Unity Enterprise-Abonnenten fallen Gebühren an, sobald sie den Schwellenwert von 1 Million US-Dollar Umsatz und 1 Million lebenslanger Installationen überschreiten.

Die Gebühren variieren je nach Abonnementstufe. Benutzer von Unity Personal zahlen jeden Monat 0.2 US-Dollar pro Neuinstallation über dem Schwellenwert von 200. Unity Pro- und Enterprise-Abonnenten zahlen 0.15 USD bzw. 0.125 USD, nachdem sie die 1-Millionen-Grenze überschritten haben.

Diese Gebühren werden auch rückwirkend auf bestehende Spiele auf dem Markt erhoben, die die Umsatz- und Installationsschwellen erreichen. Es wurden Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf kostenlose Spielgeschenke, Demos und Pakete sowie der Möglichkeit von Gebühren für die Installation von Raubkopien geäußert. Darüber hinaus können die Änderungen die Logistik für Plattformen wie Game Pass erschweren.

Die Reaktion der Branche war eine Mischung aus Empörung, Unglauben und Verwirrung. Einige Entwickler haben bereits ihre Absicht geäußert, die Spiel-Engine zu wechseln. Die Reaktion auf die Änderungen von Unity gibt Anlass zur Sorge hinsichtlich der Kosten und logistischen Auswirkungen für Indie-Entwickler.

Quelle: Eurogamer