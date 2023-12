Revolutionierung unseres Verständnisses: Enthüllung der Geheimnisse entfernter Sternenfabriken

Im frühen Universum waren Galaxien ein atemberaubender Anblick, der sich drastisch von den bekannten Spiralen unterschied, die wir heute sehen. Die in Staubschichten gehüllten Geheimnisse dieser Sternenfabriken blieben bis heute rätselhaft. Ein Team von Wissenschaftlern unter der Leitung der Technischen Universität Chalmers in Schweden ist den Geheimnissen zweier Galaxien im frühen Universum nachgegangen und hat dazu leistungsstarke Teleskope eingesetzt, um ihr Licht zu zerlegen. Was sie entdeckt haben, ist wirklich erstaunlich.

Einblicke in die Vergangenheit haben es Astronomen ermöglicht, die Entstehung von Sternen mit einer Geschwindigkeit zu beobachten, die in unserem heutigen Universum unvorstellbar wäre. „Wir wussten, dass es sich bei diesen Galaxien um gewaltige Sternenfabriken handelte, vielleicht um die größten, die das Universum je gesehen hat. Um herauszufinden, wie sie funktionieren, haben wir ihr Licht bei Wellenlängen um einen Millimeter gemessen und hoffen, neue Hinweise zu sammeln“, erklärt Chentao Yang, der leitende Astronom von der Chalmers University of Technology.

In einer bahnbrechenden Studie, die kürzlich in Astronomy & Astrophysics veröffentlicht wurde, nutzten die Forscher die NOEMA-Teleskope in Frankreich, um das Licht dieser entfernten Galaxien einzufangen. Die Messungen übertrafen alle Erwartungen und enthüllten eine Explosion von Farben, die aus dem Inneren dieser alten Sternenfabriken hervorgingen. Das aufgezeichnete Licht zeigte eine Reihe von Molekülen, wobei jede Farbe unterschiedliche Hinweise auf den Raum zwischen den Sternen, Temperatur, Druck, Dichte und die Wechselwirkungen von Sternenlicht, Strahlung und Materie darstellte.

Sergio Martín, ein Astronom von der ESO und dem Joint ALMA Observatory in Chile und Mitglied des Forschungsteams, erklärt: „Es ist eine erstaunliche Farbexplosion in Farbtönen, die das menschliche Auge nicht sehen kann. Aber indem wir unsere Beobachtungen mit unserem Wissen über Physik und Chemie kombinieren, können wir verstehen, was die Farben bedeuten und welche Unterschiede es zwischen verschiedenen Galaxien gibt.“

Unter den unglaublichen Entdeckungen identifizierten die Wissenschaftler 13 verschiedene Moleküle in den Lichtspektren dieser Galaxien, von denen einige noch nie zuvor in so weit entfernten kosmischen Einheiten beobachtet wurden. Diese neuen Informationen liefern entscheidende Einblicke in die physikalischen und chemischen Bedingungen in diesen alten Sternenfabriken.

Chentao Yang beschreibt es so: „Die Signale zu interpretieren ist eine Herausforderung. Wir sehen einen Teil des elektromagnetischen Spektrums, der in nahen Galaxien schwer zu beobachten ist. Aber dank der Expansion des Universums wird das Licht entfernter Galaxien wie dieser zu längeren Wellenlängen verschoben, die wir mit Radioteleskopen sehen können, die im Submillimeterbereich beobachten.“

Diese bemerkenswerte Studie ebnet den Weg für ein tieferes Verständnis der aktivsten Galaxien in den frühen Stadien des Universums. Indem Wissenschaftler die Geheimnisse dieser fernen Sternenfabriken aufdecken, schreiben sie die Erzählung unserer kosmischen Geschichte neu.