Entfernte Sternenfabriken offenbaren erstaunliche Vielfalt an Molekülen

Wissenschaftler der Technischen Universität Chalmers in Schweden haben bei der Untersuchung zweier Galaxien im frühen Universum, die für ihre produktive Sternenproduktion bekannt sind, eine bahnbrechende Entdeckung gemacht.

Traditionell war es aufgrund der dichten Staubschichten, die diese Sternenfabriken umhüllten, schwierig, ihre Geheimnisse zu lüften. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit fortschrittlicher Teleskope und die Aufspaltung des Lichts der Galaxien in einzelne Farben waren die Forscher jedoch erstaunt, eine beispiellose Vielfalt an Molekülen zu finden, die über so große Entfernungen Licht aussenden.

Diese Entdeckung hat das Potenzial, unser Verständnis der kraftvollen Galaxien zu revolutionieren, die das Universum bevölkerten, als es noch jung war. Im Gegensatz zu den ruhigen Spiralen, die man heute sieht, brachten diese alten Galaxien Sterne mit einer Geschwindigkeit hervor, die hundertmal schneller war als ihre modernen Gegenstücke.

Der leitende Astronom Chentao Yang und sein Team nutzten die NOEMA-Teleskope in Frankreich für ihre Studie, die kürzlich in der Zeitschrift Astronomy & Astrophysics veröffentlicht wurde. Indem sie sich auf zwei leuchtende Galaxien konzentrierten, von denen eine als Quasar eingestuft wurde und beide ein bemerkenswertes Ausmaß an Sternentstehung aufwiesen, konnten die Wissenschaftler die Mechanismen hinter dieser reichlichen Sternentstehung untersuchen.

Durch die Messung und Analyse des von diesen entfernten Galaxien emittierten Lichts entdeckten die Forscher eine außergewöhnliche Vielfalt molekularer Signaturen. Die in den Diagrammen vorhandenen scharfen Spitzen, sogenannte Spektrallinien, geben wichtige Informationen über die Gaswolken preis, die für die Emission des beobachteten Lichts verantwortlich sind.

Diese bahnbrechende Studie könnte wichtige Erkenntnisse über die frühen Stadien der galaktischen Entwicklung liefern. Zu verstehen, wie es diesen frühen Sternenfabriken gelang, eine so beispiellose Anzahl von Sternen zu erzeugen, ist ein wichtiger Schritt zum Verständnis der Geheimnisse unseres kosmischen Ursprungs.