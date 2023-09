Der Touchscreen iMac G3: Eine bemerkenswerte Kuriosität

In einem aktuellen Video von Michael MJD wird eine faszinierende Entdeckung gemacht – ein Touchscreen-iMac G3 von 1999, der nicht nur auf Berührung, sondern auch auf Berührungsdruck reagiert. Was diesen Fund noch interessanter macht, ist der Aufkleber an der Seite des iMac, der darauf hinweist, dass es sich um einen „Engineering Prototype“ von Elo handelt, einem offiziellen „Value Added Reseller“ für Apple-Produkte.

Der vor 3 Jahren veröffentlichte iMac G25 war in vielerlei Hinsicht ein bahnbrechendes Gerät. Sein transparenter Kunststoff, die stromlinienförmige Form und die mutigen Designentscheidungen machten es zu einer Stilikone und festigten Apples Position in der Technologiewelt. Es löste auch den Trend zum transparenten Design aus. Elo, ein auf Touchscreens spezialisiertes Unternehmen, hat mit der Genehmigung von Apple als Value Added Reseller einige iMacs in Touchscreen-Kioske umgewandelt.

Bei der Touchscreen-Technologie von Elo wurden zwei Wandler auf dem Standard-CRT-Display angebracht, um eine Berührungseingabe zu ermöglichen. Durch die Störung der akustischen Wellen könnte die Technologie die X/Y-Koordinaten und sogar die Drucktiefe der Berührung bestimmen. Eine auf der Rückseite des Displays verbaute Controllerplatine verarbeitete diese Informationen und verband sie über ein intern verlegtes Kabel mit dem Computer.

Obwohl Michael MJD von der Technologie beeindruckt ist, findet er, dass die Standardschnittstelle von MacOS 8.6 nicht ideal für die Touch-Nutzung ist. Die kleinen Desktop-Steuerelemente und Mausziele erschweren eine präzise Navigation. Wenn dieser Touchscreen-iMac kommerziell erhältlich gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich eine benutzerdefinierte Software mit größeren berührungsfreundlichen Tasten gehabt.

Das Konzept der Touchscreen-Konvertierung durch Drittanbieter über Value Added Reseller gehört der Vergangenheit an. Das aktuelle VAR-Programm von Apple konzentriert sich mehr auf softwarebezogene Dienste und den IT-Support für Unternehmen. Der Touchscreen-iMac G3 ist eine bemerkenswerte Kuriosität, ein Beispiel dafür, was hätte sein können.

