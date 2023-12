Eng fokussierte Laserstrahlen in der Luft können Elektronen für medizinische Fortschritte beschleunigen

By

Untersuchungen am Advanced Laser Light Source Laboratory (ALLS) des Institut national de Recherche Scientifique (INRS) haben eine bahnbrechende Methode zur Erzeugung schneller Elektronenstrahlen mithilfe eines leistungsstarken Lasers in der Umgebungsluft ergeben. Diese beschleunigten Elektronen haben das Potenzial, Energieniveaus im MeV-Bereich (Megaelektronenvolt) zu erreichen, was bisher als unerreichbar galt.

Eine interessante Anwendung dieser Entdeckung ist ihr Potenzial in der Strahlentherapie. Die in diesen schnellen Elektronen beobachteten hohen Energieniveaus könnten genutzt werden, um strahlenbedingte Krankheiten wirksamer zu behandeln. Insbesondere könnte die Technik erhebliche Auswirkungen auf die FLASH-Strahlentherapie haben, einen neuen Ansatz, der die Abgabe hoher Strahlungsdosen in einem Bruchteil der normalerweise erforderlichen Zeit ermöglicht. Durch die Minimierung der Schädigung des umgebenden gesunden Gewebes könnte diese Methode eine gezieltere und weniger schädliche Behandlungsoption für bestimmte Tumorarten bieten.

Beim Arbeiten mit stark gebündelten Laserstrahlen in der Luft ist jedoch Vorsicht geboten. Das Forschungsteam entdeckte, dass diese Elektronen beträchtliche Entfernungen durch die Luft zurücklegen können, wodurch Menschen möglicherweise schädlicher Strahlung ausgesetzt werden. Es wurde festgestellt, dass die Strahlungsdosisleistung in der Nähe der Laserquelle drei- bis viermal höher ist als die, die normalerweise bei einer regulären Strahlentherapie verwendet wird. Die Auswirkungen dieser Strahlungsgefahr machen deutlich, wie wichtig es ist, sicherere Laborpraktiken einzuführen und den ordnungsgemäßen Umgang mit Laserstrahlen sicherzustellen.

François Légaré, Direktor des EMT-Zentrums am INRS, betonte die Bedeutung dieser Entdeckung im Bereich der medizinischen Physik. Durch die Erzielung von Energieniveaus, die denen der Strahlentherapie bei Krebs vergleichbar sind, eröffnet diese Forschung neue Möglichkeiten zur Behandlung von Tumoren, die auf herkömmliche Strahlenbehandlungen nicht gut ansprechen. Darüber hinaus könnte das vielversprechende Phänomen des sogenannten FLASH-Effekts, das zu einer raschen Verringerung des Sauerstoffgehalts in gesunden Geweben führt, zu Fortschritten in der Krebsbehandlung führen, indem es diese Gewebe weniger empfindlich gegenüber Strahlung macht.

Der Durchbruch des INRS-Forschungsteams stellt einen bedeutenden Fortschritt beim Verständnis des Potenzials schneller Elektronenstrahlen dar. Die weitere Erforschung dieser Technologie könnte den Bereich der Strahlentherapie revolutionieren und einen sichereren und wirksameren Ansatz für die Krebsbehandlung bieten.