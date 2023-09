Ubisofts XDefiant droht Verzögerung, nachdem er den Zertifizierungstest nicht bestanden hat

By

Ubisofts mit Spannung erwartetes Online-Shooter-Spiel XDefiant ist bei seinem Veröffentlichungsprozess auf eine Hürde gestoßen. Die Free-to-Play-Arena FPS hat im August einen wichtigen Erstanbieter-Zertifizierungstest nicht bestanden, was zu einer Verzögerung bei der Veröffentlichung führte. Ubisoft hat noch keinen neuen Veröffentlichungstermin für das Spiel bekannt gegeben.

Das Spiel wurde ursprünglich 2021 als Tom Clancy's XDefiant angekündigt und vereint verschiedene Ubisoft-Franchises wie Ghost Recon, Watch Dogs und Far Cry zu einem Online-Shooter mit gemeinsamem Universum. Anfang des Jahres hatten Spieler die Gelegenheit, die Beta-Version des Spiels auszuprobieren, die schnelle und reaktionsschnelle Kämpfe zeigte, die an das klassische Call of Duty-Gameplay erinnern.

Executive Game Director Mark Rubin von Ubisoft ging in einem Blogbeitrag offen auf den nicht bestandenen Zertifizierungstest ein. Er erklärte, dass Konsolenspiele von Unternehmen wie Sony und Microsoft strengen Tests unterzogen werden, um sicherzustellen, dass sie den Plattformstandards entsprechen und keine technischen Probleme verursachen. Dieser Zertifizierungsprozess konzentriert sich eher auf Funktionalität und Compliance als auf Leistung oder Inhaltsqualität.

Rubin gab bekannt, dass Ubisoft im Juli mit dem Zertifizierungsprozess begonnen und im August die ersten Ergebnisse erhalten habe, die darauf hindeuteten, dass XDefiant nicht bestanden habe. Das Team hat in den letzten Wochen fleißig daran gearbeitet, die Compliance-Probleme zu lösen und sich auf eine weitere Einreichung vorzubereiten. Rubin äußerte die Hoffnung, dass der neue Build die Zertifizierung ohne Probleme bestehen würde, was möglicherweise zu einer Veröffentlichung im September führen würde. Er erkannte jedoch die Möglichkeit eines bedingten Passes an, der einen Day-One-Patch erfordern und den Veröffentlichungstermin auf Oktober verschieben würde.

Die Entscheidung, den fehlgeschlagenen Test offen zu diskutieren, spiegelt Ubisofts Engagement für Transparenz und Community-Engagement wider. Rubin betonte, dass die Entwicklung von XDefiant einen anderen Weg eingeschlagen habe, der es den Spielern ermögliche, das Spiel in seinem unvollendeten Zustand zu testen und wertvolles Feedback zu geben.

Trotz des Rückschlags bleibt Ubisoft bestrebt, ein außergewöhnliches Spielerlebnis zu bieten und plant, die Fans über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Ziel des Unternehmens ist es, eine starke Verbindung zur Community aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass XDefiant die Wünsche und Anforderungen seiner Spieler widerspiegelt.

