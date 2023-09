US-Aktien-Futures kämpfen, während Händler auf Apple-Ereignisse und Wirtschaftsdaten warten

US-Aktien-Futures stehen vor Herausforderungen, da Händler im Vorfeld der Marketingveranstaltung von Apple und wichtiger Inflations- und Einzelhandelsumsätze vorsichtig bleiben. Die S&P 500-Futures fielen um 0.2 %, die Dow Jones Industrial Average-Futures fielen um 0.2 % und die Nasdaq 100-Futures gaben um 0.3 % nach. Am Montag stieg der Dow Jones Industrial Average um 0.25 %, der S&P 500 stieg um 0.67 % und der Nasdaq Composite legte um 1.14 % zu.

Aufgrund der bevorstehenden Marktkatalysatoren zögern Händler, signifikante bullische Wetten einzugehen. Die Aktien von Apple liegen leicht im Plus, da die Anleger auf die Marketingveranstaltung des Unternehmens warten, bei der voraussichtlich neue iPhones vorgestellt werden. Die Veranstaltung hat das Potenzial, den Markt erheblich zu beeinflussen. Zusätzlich zur Apple-Veranstaltung wird die Nachfrage nach großen Technologieaktien auch durch die 50-Milliarden-Dollar-Notierung von ARM in New York auf die Probe gestellt. Der Börsengang ist bereits um das Zehnfache überzeichnet, was auf eine vielversprechende Nachfrage hindeutet, die zu einer Korrektur des IPO-Preises nach oben führen könnte.

Ein weiterer Faktor, der die Marktstimmung beeinflusst, sind die 10-jährigen Benchmark-Kreditkosten in den USA, die nahe an ihrem höchsten Stand seit 2008 liegen. Händler beobachten aufmerksam die Wirtschaftsaktualisierungen, einschließlich des US-Verbraucherpreisindexberichts für August und der Erzeugerpreise im August sowie der Einzelhandelsumsätze. Diese Daten werden den Entscheidungsprozess der Federal Reserve bei ihren bevorstehenden politischen Überlegungen beeinflussen. Trotz der Herausforderungen ist die Federal Reserve weiterhin bestrebt, die Wirtschaft zu stabilisieren, auch wenn das Erreichen des angestrebten Inflationsziels von 2 % einige Zeit in Anspruch nehmen könnte.

Insgesamt wird diese Woche die Richtung der US-Aktienmärkte offenbaren, abhängig vom Ausgang der bevorstehenden Ereignisse und Wirtschaftsdaten.

Quellen: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management