Compound Planning: Fusion zweier digital nativer Vermögensverwaltungsunternehmen

Zwei digital native Vermögensverwaltungsunternehmen, Compound und Alternativ Wealth, haben sich zusammengeschlossen, um Compound Planning zu gründen, ein digitales Family Office für Unternehmer, Berufstätige und Rentner. Mit einem verwalteten Vermögen von über 1.2 Milliarden US-Dollar und einem Team von mehr als 50 Personen in den USA möchte das neue Unternehmen ein umfassendes Angebot an Finanz- und Steuerberatungsdienstleistungen anbieten.

Sowohl Compound als auch Alternativ Wealth haben sich die Unterstützung von Risikokapitalfirmen gesichert, wobei Compound insgesamt 37 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufbrachte, darunter eine Serie-B-Runde in Höhe von 25 Millionen US-Dollar im November. Alternativ schloss im Juni eine Finanzierungsrunde über 10 Millionen US-Dollar ab. Durch die Zusammenführung seines Fachwissens und seiner Ressourcen wird Compound Planning in der Lage sein, gezielte Finanzberatung, Steuerdienstleistungen, alternative Anlagen, Concierge-Betrieb und eine digitale Dashboard-Schnittstelle anzubieten.

Die Vision von Compound Planning besteht darin, zum „Apple der Vermögensverwaltung“ zu werden und Technikexperten eine optimierte und praktische Lösung für die Verwaltung ihres persönlichen Vermögens zu bieten. Jordan Gonen, Gründer und ehemaliger CEO von Compound, erklärt, dass das Ziel darin besteht, finanzielle Sorgen zu lindern, damit sich Einzelpersonen auf das konzentrieren können, was in ihrem Leben am wichtigsten ist.

Christian Haigh, bisher CEO von Alternativ, wird die Rolle des CEO des fusionierten Unternehmens übernehmen. Haigh betont, dass die Fusion es ihnen ermöglichen wird, ihre Finanzberater besser zu unterstützen und, was noch wichtiger ist, ein kundenorientiertes Finanz-, Steuer- und Investitionsplanungserlebnis zu bieten. Gonen wird eine strategische Rolle übernehmen und den Integrationsprozess der beiden Unternehmen unterstützen und zukünftige strategische Initiativen vorantreiben.

Insgesamt stellt der Zusammenschluss von Compound und Alternativ Wealth zu Compound Planning einen bedeutenden Fortschritt in der Digitalisierung der Vermögensverwaltung dar. Mit dem Schwerpunkt auf der Bereitstellung umfassender Dienstleistungen, die auf die Bedürfnisse von Unternehmern, Fachleuten und Rentnern zugeschnitten sind, zielt das neue Unternehmen darauf ab, die Branche zu revolutionieren und das Kundenerlebnis zu verbessern.

