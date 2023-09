Fernsehmoderator kauft ein First-Class-Ticket, um herauszufinden, dass es die First Class nicht gibt

Der walisische Fernsehmoderator Phil Steele befand sich kürzlich in einer amüsanten misslichen Lage, als er ein Zugticket der ersten Klasse für eine Fahrt von Cardiff kaufte, nur um festzustellen, dass der Zug, in den er einstieg, keinen Abschnitt der ersten Klasse hatte. Steele, ein ehemaliger Profi-Rugbyspieler und bekannter Radiomoderator und Sportkommentator, war auf dem Weg zu einem Abendessen in der Nähe von Llandudno, als er beschloss, sich über die Trainline-App einen Sitzplatz in der ersten Klasse zu gönnen.

Beim Einsteigen in den Zug wurde Steele schnell klar, dass es in dem von ihm gewählten Zug keine erste Klasse gab. Er verglich seine Erfahrung humorvoll mit dem Kauf eines größeren Fernsehers, nur um persönlich herauszufinden, dass dieser viel kleiner war. Steele hatte gehofft, während seiner Reise einen ruhigen und komfortablen Arbeitsplatz zu haben, weshalb er sich für einen Sitzplatz in der ersten Klasse entschied.

Steeles umfassende Erfahrung als Lehrer und sein Talent für Humor haben ihn zu einem beliebten After-Dinner-Redner in Wales gemacht. Seine Erfahrung im Unterrichten von Schülern mit Lernschwierigkeiten im Rhymney Valley hat ihm eine Fülle von Material zur Unterhaltung des Publikums beschert. Trotz der Verwirrung schien Steele die Situation gelassen zu nehmen und teilte seine Geschichte in den sozialen Medien.

Als Antwort auf seinen Beitrag schlug eine Person vor, die Transport for Wales-App für zukünftige Buchungen zu verwenden, da sie genauere Informationen über verfügbare Dienste bietet. Die Trainline versicherte Steele jedoch, dass er eine Rückerstattung für den Teil seines Tickets für die erste Klasse erhalten könne. Laut der Website von Transport for Wales sind erstklassige Einrichtungen nur auf der Hauptverbindung zwischen Holyhead und Cardiff verfügbar.

Am Ende war Phil Steeles Reise vielleicht nicht so luxuriös, wie er es erwartet hatte, aber sie war auf jeden Fall ein unbeschwerter Moment und eine Erinnerung daran, die Verfügbarkeit von Annehmlichkeiten vor dem Kauf eines Tickets noch einmal zu prüfen.

Quellen:

- Keiner.