TUI Group will den Großteil der Buchungen auf die TUI App verlagern

Die TUI Group, Europas größter Pauschalreiseveranstalter, hat sich das ehrgeizige langfristige Ziel gesetzt, mehr als 50 % ihrer Buchungen auf die TUI App zu verlagern. Derzeit machen App-Buchungen in Schlüsselmärkten wie Großbritannien und Deutschland nur weniger als 10 % des Umsatzes aus. Sebastian Ebel, CEO der TUI Group, glaubt, dass die Umwandlung der App in einen One-Stop-Shop für Reisen dazu beitragen wird, die mit Performance-Marketing-Kanälen wie Google verbundenen Kosten zu senken und die Wiederholungsbuchungen durch treue Kunden zu steigern.

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt TUI neben seinen stationären Reisebüros auch auf die digitale Transformation. Das Unternehmen hat neue TUI-Plattformen gestartet, auf denen es eigenständige Unterkünfte, Touren und Aktivitäten verkauft. Mit der TUI-App, auch bekannt als TUI Digital Assistant, können Reisende jetzt alle Aspekte ihres Urlaubs suchen, planen und buchen, darunter Flüge, Unterkünfte, Erlebnisse und Urlaubspakete.

TUI möchte außerdem über sein traditionelles Sonne-und-Strand-Angebot hinaus expandieren. Seit 50 Jahren optimiert das Unternehmen diese Urlaubsform und stößt nun auch in neue Bereiche wie Städteziele vor. Das Unternehmen verzeichnet eine erhöhte Nachfrage nach Erlebnissen in der Stadt, wobei Barcelona, ​​Rom und Mailand die drei beliebtesten Reiseziele sind. TUI Musement, die Touren- und Aktivitätenabteilung der Gruppe, hat auch in Markenerlebnisse wie TUI Collections investiert, um eine bessere Kontrolle über Qualität und Lieferung zu haben.

Der nordische Markt war führend auf der digitalen Reise von TUI, wobei fast alle Verkäufe online stattfanden. Die digitale Strategie von TUI in der nordischen Region umfasst einen Schwerpunkt auf interaktiven und Gemeinschaftsräumen in Hotels sowie auf aktivitätsbasierten Erlebnissen, die auf die Interessen nordischer Reisender zugeschnitten sind.

Insgesamt spiegelt das Ziel der TUI Group, den Großteil ihrer Buchungen auf ihre App zu verlagern, ihr Engagement für die digitale Transformation und die Verbesserung des Kundenerlebnisses wider. Durch die Bereitstellung eines One-Stop-Shops für Reisen und die Erweiterung des Produktangebots möchte TUI mit anderen Online-Reisebüroanbietern in diesem Bereich konkurrieren und eine langfristige Rentabilität sicherstellen.

Quellen: Skift