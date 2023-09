TUI Group will über 50 % der Buchungen auf die TUI App verlagern

By

Die TUI Group, Europas größter Pauschalreiseveranstalter, hat sich zum Ziel gesetzt, mehr als 50 % ihrer Buchungen auf ihre TUI App zu verlagern. Derzeit machen App-Buchungen in Schlüsselmärkten wie Großbritannien und Deutschland weniger als 10 % des Umsatzes aus. Sebastian Ebel, CEO der TUI Group, möchte die App in einen One-Stop-Reiseshop verwandeln, die Kosten für Performance-Marketing-Kanäle senken und die Wiederholungsbuchungen durch treue Kunden verbessern.

Die TUI App, auch TUI Digital Assistant genannt, wurde 2014 zunächst als Kommunikationstool für Kunden eingeführt. Jetzt können Reisende alle Aspekte ihres Urlaubs suchen, planen und buchen, einschließlich Flüge, Unterkunft, Erlebnisse und Urlaubspakete. TUI bietet auf seinen Plattformen auch eigenständige Unterkünfte sowie Touren- und Aktivitätsbuchungen an.

Trotz des Fokus auf die TUI-App wird das Unternehmen weiterhin separate Apps wie TUI Blue für hotelspezifische Interaktionen und Services anbieten. 80 % der TUI-Pauschalreisegäste laden und nutzen bereits die Haupt-TUI-App.

Auf dem nordischen Markt verzeichnete TUI ein deutliches Wachstum bei Einzelunterkunftsbuchungen, wobei 80 % der Buchungen von Kunden getätigt wurden, die noch nicht mit TUI gereist sind. Dieser Markt zeigt auch ein starkes Interesse an interaktiven und gemeinschaftlichen Räumen in den TUI-Hotels sowie an Aktivitätserlebnissen und sportlichen Aktivitäten.

TUI expandiert über sein traditionelles Sonne-und-Strand-Angebot hinaus und wagt sich in Städteziele vor. Städtereiseerlebnisse wie Landausflüge verzeichneten eine erhöhte Nachfrage, und TUI Collections in Stadtdestinationen verzeichnete einen Buchungszuwachs von 90 %. TUI Musement, die Touren- und Aktivitätensparte der Gruppe, investiert in Markenerlebnisse und Partnerschaften, um ihr Angebot zu verbessern.

Insgesamt konzentriert sich die TUI Group auf die digitale Transformation und den Wettbewerb mit anderen Online-Reisebüros. Mit dem ehrgeizigen Ziel, über 50 % der Buchungen auf die TUI App zu verlagern, will das Unternehmen den Buchungsprozess rationalisieren, Kosten senken und die Kundenbindung erhöhen.

