Erscheinungsdatum und Details von Total War Pharaoh bekannt gegeben

Sega hat kürzlich den Veröffentlichungstermin für sein mit Spannung erwartetes Spiel Total War Pharaoh bekannt gegeben. Das Spiel wird am 11. Oktober als digitaler Download verfügbar sein. Eine limitierte physische Edition erscheint in Europa am 23. Oktober.

Total War Pharaoh, entwickelt vom Total War: Troy-Studio von Creative Assembly, führt Spieler zurück in die letzten Tage der Bronzezeit. Im Mittelpunkt des Spiels stehen die erbitterten Kämpfe zwischen Ägyptern, Hethitern und den rätselhaften Seevölkern.

Total War Pharaoh wird als durchdachtere und zurückhaltendere Ergänzung der Total War-Reihe beschrieben und bietet einen direkten Einblick in die Geschichte des alten Ägypten. Während einige kreative Freiheiten genutzt werden, wenn historische Daten fehlen, verspricht das Spiel, den Durst der Spieler nach historischer Genauigkeit zu stillen.

Spieler, die das Spiel vorbestellen, profitieren zusätzlich von einem Early-Access-Wochenende von Freitag, 29. September, bis Montag, 2. Oktober. Darüber hinaus sind bei Vorbestellungen zusätzliche Kosmetikpakete und andere Boni enthalten.

Für diejenigen, die greifbare Extras mögen, wird die physische Ausgabe von Total War Pharaoh eine physische Karte enthalten, die dem Spielerlebnis ein Gefühl des Eintauchens verleiht.

Insgesamt entwickelt sich Total War Pharaoh zu einer spannenden Ergänzung der Total War-Reihe. Mit seinem Fokus auf die antike Welt und seinem fesselnden historischen Gameplay wird das Spiel Strategie-Enthusiasten und Geschichtsinteressierte gleichermaßen in seinen Bann ziehen.

