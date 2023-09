Kommende iPhone 15-Serie mit erheblichen Upgrades

By

Apple wird seine iPhone 15-Reihe voraussichtlich am 12. September auf den Markt bringen. Gerüchten zufolge sollen in diesem Jahr vier iPhone-Modelle vorgestellt werden. Es wird gemunkelt, dass das Vanilla-iPhone 15 und das iPhone 15 Plus im gleichen Preis wie im letzten Jahr liegen oder eine geringfügige Preiserhöhung erhalten, während das iPhone 15 Pro Max voraussichtlich den stärksten Preisanstieg im Vergleich zum Vorgängermodell erleben wird.

OpenAI veranstaltet im November die erste Entwicklerkonferenz

OpenAI, der Entwickler des beliebten KI-Chatbots ChatGPT, wird am 6. November seine erste Entwicklerkonferenz in San Francisco veranstalten. Die Konferenz bietet Entwicklern die Möglichkeit, persönlich teilzunehmen und Live-Streaming zu betreiben, um mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten.

Clubhouse verwandelt sich in eine Audio-Messaging-App

Die soziale Audioplattform Clubhouse, die während der Pandemie an Popularität gewann, aber einen Rückgang erlebte, feiert als Audio-Messaging-App ein Comeback. Mit einem aktuellen Update möchte Clubhouse im Vergleich zu anderen Messaging-Apps sozialer und einzigartiger sein und ein interaktiveres und immersiveres Erlebnis bieten.

MediaTek entwickelt 3-nm-Chipsatz mit TSMC-Technologie

Der führende Chipsatzhersteller MediaTek hat seinen ersten 3-Nanometer-Chip (nm) unter Verwendung der fortschrittlichen Prozesstechnologie der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) entwickelt. Dieser neue Chipsatz soll 2024 als Teil der Flaggschiff-Chipsatzserie MediaTek Dimensity auf den Markt kommen und verspricht verbesserte Effizienz und Leistung.

Tecno bringt die SPARK 10 Pro Moon Explore Edition auf den Markt

Tecno hat das Smartphone Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition in Indien auf den Markt gebracht und damit die Mondmission Chandrayaan 3 von ISRO gewürdigt. Dieses Gerät verfügt über ein weiß-schwarzes zweifarbiges Lederdesign, das von der Mondoberfläche inspiriert ist, eine umweltfreundliche Rückseite aus silikonbasiertem Leder und wurde zuvor als Tecno Magic Skin Edition auf den globalen Märkten eingeführt.

Preiserhöhung für PlayStation Plus in Indien

Sony hat kürzlich angekündigt, die Preise seiner PlayStation Plus-Jahrespläne zu erhöhen, um Abonnenten hochwertige Spiele und zusätzliche Vorteile zu bieten. Die offiziellen Preise für Indien wurden jetzt auf der PlayStation-Website aufgeführt, was einem Anstieg von fast 2,000 Rupien entspricht. PlayStation Plus bietet seinen Abonnenten Zugang zu kostenlosen Spielen, Testversionen und exklusiven Store-Rabatten, ähnlich wie der Xbox Game Pass.

