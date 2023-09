Top-Gear-Rezensenten Tauchen Sie mit Raumschiff-Builds in den Starfield-Geist ein

Starfield, Bethesdas mit Spannung erwartetes Weltraum-Rollenspiel, hat die Kreativität von Fans angeregt, die mit Begeisterung ihre eigenen maßgeschneiderten Raumschiffe im Spiel bauen. Da das Spiel zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten bietet, war es nur eine Frage der Zeit, bis sich Autoliebhaber für Starfield interessieren. In einer unerwarteten Wendung der Ereignisse hat sich die berühmte Auto-Rezensionssendung Top Gear dem Starfield-Hype angeschlossen und eine humorvolle Parodie erstellt.

Die Moderatoren von Top Gear, Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May, die für ihre Liebe zu Autos bekannt sind, haben einen besonderen Auftritt in einem YouTube-Video, in dem sie ein riesiges Raumschiff aus dem Spiel erkunden. Das Trio ist vom Design des Schiffes beeindruckt und bezeichnet es als „Meisterwerk“. Sie loben den Designer für die Liebe zum Detail und weisen darauf hin, dass an der massiven Struktur nirgends Nagelköpfe zu sehen sind.

Allerdings weisen die Moderatoren auch auf ein anderes Raumschiff hin, das ihrer Meinung nach das hässlichste Auto aller Zeiten ist. Diese Meinungsverschiedenheit hat die Fans gespalten, wobei jeder seine eigene Sicht auf das Design und die Ästhetik der Fahrzeuge hat. Einige Fans stimmen Hammonds brutal ehrlicher Kritik zu, während andere die Kreativität und den Aufwand schätzen, der in das Design des Raumschiffs gesteckt wurde.

Trotz der unterschiedlichen Meinungen sind die Fans begeistert, dass die Top Gear-Moderatoren mit der Starfield-Community interagieren und ihre Gedanken zum Spiel teilen. Das Video erhielt positives Feedback und die Fans waren vom Humor der Moderatoren und der Gesamtqualität der Produktion beeindruckt.

Starfield fasziniert Spieler weiterhin mit seinem einzigartigen Gameplay und seinen Anpassungsoptionen. Durch die Beteiligung beliebter Persönlichkeiten wie der Top Gear-Moderatoren wird die Popularität des Spiels mit Sicherheit noch weiter steigen.

