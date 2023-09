PC-Leistungsprobleme von Starfield: Warum ein Upgrade erforderlich sein könnte

Starfield, das mit Spannung erwartete Spiel des Entwicklers Bethesda, wurde am 6. September offiziell für Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Während das Spiel von den Spielern gut angenommen wurde, mussten einige PC-Benutzer eine enttäuschende Leistung erleben. In einem Interview mit Bloomberg Technology deutete Todd Howard, der Direktor von Starfield, an, dass ein Upgrade der PC-Hardware möglicherweise notwendig sei, um das Spiel in vollem Umfang genießen zu können.

Auf die Frage, warum das Spiel nicht für den PC optimiert sei, antwortete Howard: „Wir haben das Spiel für den PC optimiert. Es läuft großartig. Es ist ein PC-Spiel der nächsten Generation. Wir treiben die Technologie wirklich voran, daher müssen Sie möglicherweise Ihren PC für dieses Spiel aufrüsten.“

Während einige Fans Starfield lobten, äußerten andere ihre Verärgerung über die Leistung auf dem PC. Zu den Beschwerden zählen Probleme mit kleinen Innenräumen, die Ladebildschirme erfordern, und mit der fehlenden Optimierung des Spiels. Diese Frustrationen wurden auf Plattformen wie YouTube und Twitter geäußert.

Obwohl es frustrierend sein kann, wenn auf dem PC nicht die neuesten Spiele ausgeführt werden können, ist dies auch Teil der sich ständig weiterentwickelnden Natur der Technologie. Bethesda empfiehlt spezielle Hardware für optimale Leistung, darunter einen AMD Ryzen 5 2600X- oder Intel Core i7-6800K-Prozessor, eine AMD Radeon RX 5700- oder NVIDIA GeForce 1070 Ti-Grafikkarte und 16 GB RAM. Die Erfüllung dieser Mindestanforderungen führt jedoch möglicherweise nicht zu der besten Leistung für ein CPU-intensives Spiel wie Starfield.

Letztendlich ist die Aufrüstung der PC-Hardware eine persönliche Entscheidung für Spieler, die Spiele wie Starfield von ihrer besten Seite erleben möchten. Auch wenn es mit einer finanziellen Investition verbunden sein kann, ist es in der Gaming-Community üblich, die Hardware regelmäßig zu aktualisieren.

Quellen:

– Bloomberg Technology-Interview mit Todd Howard