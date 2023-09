Leistungsprobleme des Starfield-PCs: Ist es Zeit für ein Upgrade?

By

Starfield, die mit Spannung erwartete Veröffentlichung des Entwicklers Bethesda, feierte am 6. September endlich ihr Debüt auf Xbox Series X/S und PC. Allerdings hatten einige PC-Benutzer Leistungsprobleme mit dem Spiel. In einem Interview mit Bloomberg Technology schlägt Bethesda- und Starfield-Direktor Todd Howard vor, dass es für PC-Spieler an der Zeit sein könnte, über ein Upgrade ihrer Systeme nachzudenken.

Auf die Frage nach der fehlenden Optimierung für die PC-Version des Spiels antwortete Howard: „Wir haben das Spiel für den PC optimiert. Es läuft großartig. Es ist ein PC-Spiel der nächsten Generation. Wir treiben die Technologie wirklich voran, daher müssen Sie möglicherweise Ihren PC für dieses Spiel aufrüsten.“ Obwohl einige Fans ihre Frustration über die Leistung des Spiels zum Ausdruck bringen, behauptet Bethesda, dass es in Starfield viele tolle Features gibt und die Fans positiv reagieren.

Allerdings haben viele PC-Spieler ihre Bedenken auf Social-Media-Plattformen geäußert. Kommentare auf YouTube und Twitter weisen auf Probleme wie häufige Ladebildschirme, schlechte Optimierung und Abstürze hin. Einige Benutzer berichten sogar, dass High-End-Grafikkarten wie die 4090 Schwierigkeiten haben, eine stabile Bildrate aufrechtzuerhalten.

Wenn es um PC-Systemanforderungen geht, empfiehlt Bethesda mindestens einen AMD Ryzen 5 2600X- oder Intel Core i7-6800K-Prozessor, eine AMD Radeon RX 5700- oder NVIDIA GeForce 1070 Ti-Grafikkarte und 16 GB RAM. Auch wenn die Mindestanforderungen erfüllt sind, kann das Spiel möglicherweise ausgeführt werden, es bietet jedoch möglicherweise nicht das beste Spielerlebnis für ein CPU-intensives Spiel wie Starfield.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Starfield den Spielern zwar ein neues und aufregendes Universum bietet, einige PC-Benutzer jedoch möglicherweise über ein Upgrade ihrer Systeme nachdenken müssen, um das Spiel in vollem Umfang genießen zu können. Bethesda erkennt an, dass das Spiel die Grenzen der Technologie überschreitet und die Erfüllung der Mindestanforderungen möglicherweise keine optimale Leistung garantiert. Es mag frustrierend sein, in ein PC-Upgrade zu investieren, aber für Enthusiasten, die beim Gaming auf dem neuesten Stand bleiben möchten, ist es eine notwendige Investition.

