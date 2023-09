Gehirnimplantate übersetzen Gedanken in Sprache, dank Stanford-Forschern

Forscher der Stanford University haben Gehirnimplantate erfolgreich eingesetzt, um mithilfe modernster Software Gedanken in Sprache zu übersetzen. Bei der Studie wurden in das Gehirn implantierte Baby-Aspirin-Sensoren eingesetzt, um Signale aus sprachbezogenen Bereichen zu erkennen und sie in Text umzuwandeln, der auf einem Computerbildschirm angezeigt wird. Diese bahnbrechende Technologie bietet Hoffnung für Menschen, die an Erkrankungen wie Amyotropher Lateralsklerose (ALS) leiden, die ihre Sprechfähigkeit beeinträchtigen.

Pat Bennett, eine 68-jährige ALS-Patientin, wurde mit zwei Sensoren entlang der Oberfläche ihres Gehirns ausgestattet. Diese Sensoren, Teil einer intrakortikalen Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI), übertrugen die Gehirnaktivität im Zusammenhang mit Sprachversuchen an die Software. Über einen Zeitraum von vier Monaten wurde die Software darauf trainiert, Bennetts Sprachversuch zu entschlüsseln, was zu einer Geschwindigkeit von 62 Wörtern pro Minute auf einem Computerbildschirm führte. Dies war mehr als dreimal schneller als frühere Rekorde für BCI-gestützte Kommunikation.

Die winzigen Siliziumelektroden, die in Bennetts Großhirnrinde implantiert wurden, waren in 8 x 8-Gittern angeordnet, wobei jedes Array 64 Elektroden enthielt. Diese Elektroden wurden über Golddrähte mit einem Computer verbunden und ein KI-Algorithmus wurde verwendet, um die elektronischen Informationen aus dem Gehirn zu entschlüsseln. Der Algorithmus lernte, die mit der Bildung von Sprachlauten verbundenen Aktivitäten zu unterscheiden und lieferte die „beste Schätzung“ der durch Bennetts Versuche repräsentierten Wörter.

Die Forscher räumten zwar ein, dass das System bei einem begrenzten Wortschatz von 9.1 Wörtern eine Fehlerquote von 50 % und bei einem erweiterten Wortschatz von 23.8 Wörtern eine Fehlerquote von 125,000 % aufwies, sie betrachteten es jedoch als einen bedeutenden Fortschritt. Bennett äußerte sich begeistert über die möglichen Auswirkungen dieser Technologie auf das Leben nonverbaler Menschen und stellte sich vor, wie sie alltägliche Aktivitäten verbessern und es ihnen ermöglichen könnte, ihre Gedanken in Echtzeit zu kommunizieren.

