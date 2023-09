Intel stellt Thunderbolt 5 vor: Steigerung der Bandbreite für schnelleres Laden und externe GPUs

Intel hat kürzlich mit Thunderbolt 5 einen neuen Standard eingeführt, der eine deutliche Steigerung der Bandbreite für den beliebten Anschluss bietet. Mit Thunderbolt 5 können Benutzer damit rechnen, angeschlossene Laptops viel schneller aufzuladen als mit dem Vorgänger Thunderbolt 4. Darüber hinaus sieht Intel das Potenzial für Thunderbolt 5, ein bisher übersehenes Produkt wiederzubeleben: die externe Grafikverarbeitungseinheit (GPU) für Gamer und Kreative.

Mit einer beeindruckenden bidirektionalen Bandbreite von 80 Gigabit, doppelt so viel wie Thunderbolt 4, bietet Thunderbolt 5 auch erstaunliche 120 Gbit/s Bandbreite für externe Displays. Diese Verdreifachung ermöglicht es Benutzern, mehrere 8K-Displays oder ein Display mit einer außergewöhnlichen Bildwiederholfrequenz von bis zu 540 Hz zu betreiben. Diese Verbesserung macht Thunderbolt 5 zu einer wünschenswerten Wahl für diejenigen, die die besten Gaming-Monitore auf dem Markt suchen.

Die höhere Geschwindigkeit und größere Bandbreite von Thunderbolt 5 kommt nicht nur der Datenübertragung, sondern auch der Ladegeschwindigkeit zugute. Thunderbolt-5-Geräte können bis zu 240 W Leistung liefern, sodass bei vielen Laptops möglicherweise kein separater Stromanschluss erforderlich ist. Diese Entwicklung ermöglicht mehr Platz für zusätzliche Anschlüsse am Laptop-Gehäuse und verbessert so den Komfort und die Konnektivität.

Laut Jason Ziller, Leiter der Client Connectivity Division von Intel, könnte die erhöhte Bandbreite von Thunderbolt 5 ein erneutes Interesse an externen Grafikkarten wecken. In der Vergangenheit kauften die Leute Gehäuse, in denen leistungsstarke Grafikkarten und Netzteile untergebracht waren, um die grafischen Fähigkeiten ihrer Computer zu verbessern. Allerdings erfreuten sich diese externen GPUs aufgrund ihrer Kosten und ihres Platzbedarfs nie großer Beliebtheit. Ziller glaubt, dass die verbesserte Leistung von Thunderbolt 5 externe GPUs wieder in den Mainstream bringen könnte, da die Verdoppelung der Bandbreite Möglichkeiten für verbesserte Leistung und erweiterte Funktionen eröffnet.

Ziller deutete auch die Möglichkeit externer KI-Beschleuniger in der Zukunft an und verwies auf die wachsende Nachfrage nach KI im Kundenbereich. Während mit Thunderbolt 5 ausgestattete Geräte voraussichtlich erst 2024 auf den Markt kommen, können Verbraucher mit einer deutlichen Geschwindigkeitssteigerung und dem möglichen Wiederaufleben externer GPUs rechnen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Intels Thunderbolt 5 eine deutlich verbesserte Bandbreite bietet, was ein schnelleres Laden und die potenzielle Wiederbelebung externer GPUs ermöglicht. Mit der Fähigkeit, hochauflösende Displays zu betreiben und mehr Leistung zu liefern, ist Thunderbolt 5 bereit, das Benutzererlebnis für Gamer, Kreative und alle, die schnellere Datenübertragungen wünschen, zu verbessern. Allerdings müssen wir bis 2024 warten, um das volle Potenzial von Thunderbolt 5 und seine Auswirkungen auf den Markt zu erkennen.

