Instagram Threads erweitert die Suchfunktion auf weitere Länder

Gute Nachrichten für Instagram-Threads-Benutzer! Die Suchfunktion, die zunächst in Australien und Neuseeland getestet wurde, wird nun auf viele englisch- und spanischsprachige Länder ausgeweitet. Mark Zuckerberg, der CEO von Meta, dem Unternehmen hinter Threads, teilte dieses aufregende Update. Dies bedeutet, dass Benutzer in Ländern wie Argentinien, Indien, Mexiko, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten jetzt die einfache Suchfunktion in Threads nutzen können.

Diese Suchfunktion ist ein bedeutender Fortschritt für Threads, da es sich zum Ziel gesetzt hat, ein vollständiges soziales Netzwerk zu werden. Mark Zuckerberg deutete auch auf bevorstehende Updates hin, die diese Suchfunktion möglicherweise in mehr Ländern verfügbar machen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass aufgrund regulatorischer Herausforderungen im Zusammenhang mit den Gesetzen zum Schutz von Benutzerdaten nicht alle Länder der Europäischen Union von dieser Erweiterung betroffen sind.

Vor diesem Update verfügte Threads über eine eingeschränkte Suchfunktion, mit der Benutzer nur andere Threads-Benutzer finden konnten, ohne nach Beiträgen oder Inhalten suchen zu können. Mit der Einführung der Volltextsuche können Benutzer nun nach bestimmten Schlüsselwörtern und Themen suchen, die auf der Plattform besprochen werden, was das Benutzererlebnis insgesamt verbessert.

Die Erweiterung der Suchfunktion in Threads ist Teil der laufenden Bemühungen von Instagram, das Engagement auf der Plattform zu steigern. Threads erlangte zunächst Popularität, indem es neue Benutzer mit der übergeordneten App Instagram verband, um ihnen dabei zu helfen, Follower zu gewinnen und einfach mit anderen Benutzern in Kontakt zu treten.

Während Threads seit seiner Einführung einige neue Funktionen eingeführt hat, wie z. B. einen chronologischen Feed, einen Ort zum Anzeigen von Likes, einen Reposts-Tab und verschiedene Verbesserungen, fehlen ihm immer noch bestimmte Funktionen, um mit anderen Plattformen wie X (früher bekannt als Twitter) zu konkurrieren. Benutzer suchen nach Funktionen wie Listen, Lesezeichen und Trends, die Twitter zu einer Drehscheibe für globale Konversationen gemacht haben.

Ohne Funktionen wie Suche und Trends fühlt sich Threads nicht wie ein Echtzeit-Nachrichtennetzwerk an. Mit der Erweiterung der Suchfunktion kommt Threads jedoch einem umfassenderen sozialen Netzwerk einen Schritt näher.

