Meta erweitert die Stichwortsuche in Threads

Meta, die Muttergesellschaft beliebter Social-Media-Plattformen, verbessert das Sucherlebnis in Threads durch die Erweiterung seiner Schlüsselwort-Suchfunktion weiter. Diese Funktion wurde ursprünglich in Australien und Neuseeland getestet und ist jetzt in Ländern verfügbar, in denen Englisch und Spanisch weit verbreitet sind.

Bisher konnten Benutzer anhand ihres Benutzernamens nach Personen in Threads suchen. Mit dem neuen Update wird die Suchfunktion auf alle Beiträge ausgeweitet, die das angegebene Schlüsselwort enthalten. Dies spiegelt eine vereinfachte Version der Suchfunktion von Instagram wider und bietet Benutzern ein umfassenderes Sucherlebnis.

Die Entscheidung von Meta, die Stichwortsuche auf Englisch und Spanisch einzuführen, spiegelt ihr Engagement wider, die Benutzererfahrung in verschiedenen Regionen zu verbessern. Sie suchen aktiv nach Feedback, um die Suchfunktion weiter zu verbessern, und planen, sie in naher Zukunft auf andere Sprachen und Länder auszuweiten.

Threads, die Social-Media-Plattform von Meta, hat kürzlich verschiedene Updates eingeführt, darunter die Threads-Web-App und Funktionen wie das Teilen in Instagram-Direktnachrichten und anpassbaren Alternativtext. Obwohl die Plattform mit über 100 Millionen Anmeldungen innerhalb weniger Tage nach ihrer Einführung zunächst große Aufmerksamkeit erregte, erlebte sie einen Rückgang ihrer Beliebtheit, da die Benutzer zu bekannteren Plattformen und Twitter zurückkehrten.

Mit den kontinuierlichen Verbesserungen von Meta, wie der Webversion und der erweiterten Suchfunktion, könnte Threads jedoch einige Benutzer wieder auf die Plattform locken. Durch die Berücksichtigung der Vorlieben von Benutzern in bestimmten Ländern und Sprachen möchte Meta ein personalisierteres und ansprechenderes Erlebnis bieten.

Die Schlüsselwort-Suchfunktion ist derzeit in Englisch und Spanisch verfügbar und zielt auf Länder ab, in denen diese Sprachen häufig zum Posten verwendet werden, darunter Argentinien, Indien, Mexiko und die USA. Benutzer können auf diese Funktion sowohl auf Mobil- als auch auf Webplattformen zugreifen.

