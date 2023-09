Entdecken Sie die ausgefallenen und coolen Schiffsdesigns in Starfield

By

Seit der Veröffentlichung von Starfield haben Spieler keine Zeit damit verschwendet, ihre eigenen einzigartigen und fantasievollen Schiffsdesigns zu entwerfen. Von der Nachbildung ikonischer Schiffe aus beliebten Franchises wie Mass Effect, Star Wars und Halo bis hin zum Hinzufügen eigener abgefahrener Wendungen ist die Kreativität beim Schiffsdesign wirklich beeindruckend.

Das unschlagbare Schiff

Ein herausragendes Schiffsdesign ist das Unbesiegbare Schiff, dessen Name treffend ist, weil Feinde immer die Schiffsmitte im Visier haben, aber diesem Schiff fehlt geschickterweise eine Mitte. Das von Morfalath entworfene Schiff verfügt über einen eckigen und labyrinthartigen Innenraum voller klaustrophobischer Kapseln und Leitern. Es ähnelt etwas, das das Federal Bureau of Control produzieren würde, wenn es in den Weltraum vordringen würde.

Die Black Pearl

Inspiriert von der Pirates of the Caribbean-Reihe hat SnaKeMuHo das legendäre Black Pearl nachgebaut. Auf dem Wasser segelt es vielleicht ruhiger, aber seine Anwesenheit in Starfield verleiht ihm eine abenteuerliche Note. Stellen Sie sich vor, Sie spüren die Meeresbrise und hören das Knarren des Schiffes, während Sie den Kosmos erkunden.

Thomas, die verdammte Lokomotive

Thomas The Tank Engine, ein beliebter Charakter, der dafür bekannt ist, an unerwarteten Orten aufzutauchen, hat seinen Weg nach Starfield gefunden. Diese von MrCaine332 erstellte Version behält die klassischen schielenden Augen bei und sorgt dafür, dass sich Fans der britischen Lokomotive in der Weite des Weltraums wie zu Hause fühlen werden.

Riesige Weltraumkrabbe

Inspiriert durch das Spiel Fight Crab entwarf vwinks ein kolossales Mecha-Krustentierschiff. Auf den ersten Blick scheint es sich um ein Standardgefäß mit zwei daran befestigten Zangen zu handeln, doch bei näherer Betrachtung erkennt man seine epischen Ausmaße. Das Design des Schiffes fällt besonders bei dramatischen Aufnahmen im Sandsturm auf.

Raumzug

Der Raumzug ist zwar nicht das praktischste Schiff, zeigt aber das Potenzial für kreative Schiffsdesigns. Der Stauraum an Bord wäre riesig, perfekt zum Horten von Schätzen und Handelswaren. Auch wenn es nicht funktionsfähig ist, ist das von Lemonprincess entworfene, optisch auffällige Schiff ein unvergesslicher Anblick.

Magic School Bus

Fans des 90er-Jahre-Cartoons Magic School Bus werden die Nachbildung von sp7r zu schätzen wissen. Dieses Schiff dient Kindern als einziges Transportmittel zwischen den Systemen und macht den Weg zur Schule zu einem unvergesslichen Abenteuer. Die Nachbildung dieses beliebten Designs weckt Nostalgie und Laune bei denen, die als Kind mit der Bildungsserie aufgewachsen sind.

Planet Express

Eine weitere Kreation von sp7r, das Planet Express-Schiff von Futurama, ist sofort erkennbar und verleiht dem Starfield-Universum eine farbenfrohe Note. Obwohl es ihm an Mobilität und Kampffähigkeiten mangelt, fängt dieses Frachtschiff den Geist der Originalserie perfekt ein.

Borgs Würfel

IngeniousIdiocy hat eine beeindruckende Nachbildung des ominösen Borg-Würfelschiffs aus Star Trek geschaffen. Obwohl es unpraktisch ist und manchmal die Kamera behindert, ist die Fähigkeit, einen schwebenden Würfel zum Fliegen zu bringen, eine Errungenschaft für sich. Die Begegnung mit diesem Schiff in den Weiten des Weltalls wäre ein wahrlich unvergessliches Erlebnis.

Kreuzer der Consular-Klasse

DaMightyMilkMan bringt die Eleganz des Kreuzers der Consular-Klasse aus Star Wars nach Starfield. Dieses weniger bekannte Schiff aus der Clone Wars-Ära hebt nicht nur die gängigeren Designs des Millennium Falcon und des X-Wing hervor, sondern zeigt auch die Bandbreite der Star Wars-Schiffsdesigns.

Vorwärts bis zum Morgengrauen

VantaGenesis bietet Spielern die Möglichkeit, die UNSC Forward Unto Dawn zu steuern, ein riesiges Schiff, das Halo-Fans bekannt ist. Dieses Schiff, das in den Schlussmomenten von Halo 3 zu sehen ist, verleiht Fans der legendären Spieleserie einen Hauch von Nostalgie.

Mit über 6 Millionen Spielern, die Starfield am ersten vollen Tag beitreten, können wir davon ausgehen, dass noch mehr unglaubliche Schiffe das Spiel bereichern werden. Die Kreativität der Community ist weiterhin erstaunlich und es wird interessant sein zu sehen, welche anderen einzigartigen und fantasievollen Designs mit zunehmender Beliebtheit des Spiels entstehen.

