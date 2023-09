Der Spieler erschafft ein „unschlagbares“ Schiff in Starfield

By

Ein kreativer Spieler im neu veröffentlichten Spiel Starfield hat ein Schiff entworfen, das als „unschlagbar“ gefeiert wird. Redditor Morfalath hat im Spiel ein interessantes KI-Muster entdeckt: Die KI zielt immer auf die Mitte des Spielerschiffs. Mit diesem Wissen beschloss Morfalath, ein Schiff zu bauen, dem die Mitte fehlte, was zu einem seltsam geformten Schiff führte.

Obwohl das auf Reddit geteilte Bild dem Schiff nicht gerecht wird, hat Morfalath auch ein Video der Entstehung auf YouTube hochgeladen. Auf den ersten Blick wirkt das Schiff riesig, mit maximalen Ausmaßen in Länge, Breite und Höhe. Seine Ästhetik ist jedoch alles andere als erfreulich. Es ähnelt einem blockigen Durcheinander, dem man in Minecraft begegnen könnte.

Trotz seines unansehnlichen Aussehens steht die Funktionalität des Schiffes im Vordergrund. Es schneidet in Weltraumschlachten außergewöhnlich gut ab und macht sie für den Spieler zu einem Kinderspiel. Allerdings erweist sich das Manövrieren um das Schiff herum als Herausforderung. Es ist ein verwirrendes Labyrinth aus fast identischen Blöcken und endlosen Leitern. Allein die Suche nach dem Cockpit kann eine entmutigende Aufgabe sein.

Starfield hat bereits enorme Popularität erlangt und sechs Millionen Spieler angezogen. Diese erstaunliche Zahl macht es zum größten Start in der Geschichte von Bethesda. Bei einer so großen Spielerbasis ist es wahrscheinlich, dass wir in Zukunft noch viele weitere einzigartige und unkonventionelle Spielerkreationen sehen werden.

Um tiefer in Bethesdas Weltraumabenteuer einzutauchen und Ihre eigene intergalaktische Reise zu unternehmen, schauen Sie sich unbedingt unsere umfassende Starfield-Komplettlösung an.

