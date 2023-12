Das Bedürfnis nach Geschwindigkeit finden: Die schnellsten von Menschenhand geschaffenen Objekte

Zusammenfassung: Während Licht mit seiner unglaublichen Geschwindigkeit im Vakuum nach wie vor das schnellste Wesen im Universum ist, hat sich die Raumsonde New Horizons ihre Position als schnellstes von Menschenhand geschaffenes Objekt gesichert, das von der Erde aus gestartet wurde. Allerdings haben Wissenschaftler bei der Beschleunigung von Teilchen zwar beachtliche Geschwindigkeiten erreicht, können aber aufgrund der Schwerelosigkeit der Photonen nicht mit der Lichtgeschwindigkeit mithalten.

Was fällt uns ein, wenn wir an Geschwindigkeit denken? Für die meisten ist es das Licht, das den Titel des schnellsten Wesens im Universum trägt. Seine Geschwindigkeit im Vakuum wird mit erstaunlichen 299,792.458 Kilometern pro Sekunde gemessen, sodass er die immense Entfernung von der Sonne zur Erde in nur 8 Minuten und 20 Sekunden zurücklegen kann. Aber was ist mit von Menschenhand geschaffenen Objekten?

Im Bereich der menschlichen Errungenschaften ist die Raumsonde New Horizons die schnellste jemals von der Menschheit gebaute Maschine. Diese interplanetare Raumsonde wurde am 19. Januar 2006 im Rahmen des New Frontiers-Programms der NASA gestartet. Sie kreist weiterhin im Weltraum und nimmt dabei faszinierende Bilder auf. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit relativ zur Erde von etwa 16.26 km/s lässt die Raumsonde New Horizons andere von Menschenhand geschaffene Objekte hinter sich.

Mittlerweile haben Wissenschaftler auch bei der Beschleunigung von Teilchen beeindruckende Fortschritte gemacht. William Bertozzi, einem Wissenschaftler am Massachusetts Institute of Technology, gelang es, Elektronen auf hohe Geschwindigkeiten zu bringen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass selbst diese beschleunigten Teilchen nicht mit der Lichtgeschwindigkeit mithalten können. Während es offensichtlich erscheint, etwas schneller zu schieben, um seine Geschwindigkeit zu erhöhen, erfordert das Erreichen höherer Geschwindigkeiten, dass erhebliche Kräfte auf die Partikel ausgeübt werden.

Der grundlegende Unterschied liegt in der Schwerelosigkeit der Photonen, der Teilchen, aus denen das Licht besteht. Im Gegensatz zu Elektronen, die an Dynamik gewinnen und schwerer werden, haben Photonen kein Gewicht und können mühelos unglaubliche Geschwindigkeiten erreichen. Diese einzigartige Eigenschaft ermöglicht es dem Licht, jedes von Menschen geschaffene Objekt oder beschleunigte Teilchen zu übertreffen.

Auf der Suche nach Geschwindigkeit überschreiten Menschen weiterhin Grenzen und erreichen neue Grenzen. Auch wenn wir vielleicht nie die Lichtgeschwindigkeit erreichen, treiben uns unsere Fortschritte in der Technik und im Verständnis der Teilchenphysik weiterhin zu neuen Entdeckungen und beeindruckenden Errungenschaften.