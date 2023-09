Smart Vision-Brillen: Sehbehinderte mit Technologie stärken

Seetharam (Ramu) Muthangi, der Erfinder der Smart Vision Glasses, hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben sehbehinderter Menschen in Indien zu verbessern. In einem Land mit 18 Millionen blinden Menschen bietet Muthangis innovatives Gerät Unterstützung beim Lesen, bei der Objekterkennung, Gesichtserkennung und Navigation, alles auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) und maschineller Lerntechnologie (ML).

Die Inspiration für Smart Vision Glasses kam aus persönlichen Erfahrungen. Muthangi war Zeuge der Herausforderungen, mit denen sein Vater konfrontiert war, der eine schwere Verletzung erlitt, und seine Schwester, die aufgrund einer späten Diagnose einer diabetischen Retinopathie ihr Sehvermögen verlor. Entschlossen, anderen in ähnlichen Situationen zu helfen, entwickelte er ein Gerät, das alltägliche Aktivitäten weniger ermüdend machen und Sehbehinderten mehr Unabhängigkeit ermöglichen könnte.

Der Prototyp der Smart Vision Glasses wurde 2018 entwickelt und letztes Jahr auf den Markt gebracht. Dieses leichte tragbare Gerät wird an einer Brille befestigt und bietet fünf Hauptfunktionen. Mithilfe der Braille-Tasten am Rahmen können Benutzer auf Funktionen wie Objekterkennung, Lesen, Gesichtserkennung und Navigationsunterstützung zugreifen. Über Bluetooth wird das Gerät mit einem Mobiltelefon verbunden, eine zugehörige mobile Anwendung bietet zusätzliche Unterstützung.

Das Gerät nutzt die LIDAR-Technologie, die mithilfe von gepulstem Laserlicht Objekte und Entfernungen erkennt. Es kann gedruckte Seiten mithilfe der optischen Zeichenerkennung (OCR) lesen und in Sprache umwandeln. Es kann auch Gesichter erkennen und bis zu 150 Namen zur späteren Bezugnahme speichern. Die Brille fungiert als Gehassistent und warnt den Benutzer vor Hindernissen auf dem Weg.

Muthangis Unternehmen SHG Technologies stellt die Smart Vision Glasses in Bengaluru, Indien, her. Bisher wurden 2,500 Brillen verkauft und das Unternehmen arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung der Technologie. Sie entwickeln derzeit eine neue Version des Geräts, die Knochenleitungsgläser verwendet, um ein Bluetooth-Band überflüssig zu machen.

Die Smart Vision Glasses wurden von Blindenschulen, Rotary Clubs und Organisationen wie Vision Aid und Help the Blind Foundation, die Zuschüsse und Unterstützung für Menschen in Not bereitstellen, gut angenommen. Klinische Studien wurden im Aravind Eye Hospital in Madurai durchgeführt und Muthangis Team arbeitet aktiv mit anderen Augenkliniken in Indien zusammen.

Durch den Einsatz von KI- und ML-Technologie revolutionieren Smart Vision Glasses das Leben sehbehinderter Menschen in Indien. Durch den verbesserten Zugang zu Technologie können Sehbehinderte weiterhin einfacher und unabhängiger lernen, arbeiten und sich in der Welt zurechtfinden.

Quellen:

– „Intelligente Sehbrillen: Sehbehinderte mit Technologie stärken“ – YourStory (Quellenartikel)