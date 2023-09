Die Entwicklung von Mortal Kombat: Von den bescheidenen Anfängen bis zum technologischen Fortschritt

In einem aktuellen Interview in der YouTube-Show Hot Ones sprach Ed Boon, Mitschöpfer von Mortal Kombat, über die Entwicklung der beliebten Videospielreihe und die technologischen Fortschritte, die ihr Wachstum in den letzten drei Jahrzehnten geprägt haben. Boon, der seit ihrer Gründung im Jahr 1992 an der Serie beteiligt ist, reflektierte die unglaublichen Fortschritte, die in der Branche erzielt wurden.

Auf die Frage nach der Aussage des Schauspielers Kumail Nanjiani, dass „Videospiele das einzige Unterhaltungsmedium sind, das aufgrund des technologischen Fortschritts von Jahr zu Jahr besser wird“, teilte Boon seine Sichtweise als jemand, der seit den 1980er Jahren tief in der Spielebranche tätig ist. Er erklärte, dass das erste Mortal Kombat-Spiel von einem kleinen Team von vier Personen entwickelt wurde, an der neuesten Folge jedoch Hunderte von Personen beteiligt waren, darunter Schauspieler, Regisseure, Animatoren und Toningenieure. Die Möglichkeiten für aufwändige Sets und der Umfang des Spiels haben sich aufgrund des technologischen Fortschritts dramatisch erweitert.

Boon führte humorvoll alle Verbesserungen im Franchise auf „die Schuld der Technologie“ zurück. Im Laufe der Jahre gab es 26 Spiele der Mortal Kombat-Reihe, darunter auch Spin-offs, die den schrittweisen Fortschritt verdeutlichen, der durch Fortschritte in der Technologie möglich wurde.

Die bevorstehende Veröffentlichung von Mortal Kombat 1 weckt große Vorfreude, nicht nur wegen seiner technologischen Fortschritte, sondern auch, weil es einen kompletten Neustart der Universums-Timeline der Franchise darstellt. Entwickler Netherrealm hat nach und nach Informationen über das Spiel enthüllt, darunter auch die Beteiligung der Schauspielerin Megan Fox als Stimme von Nitara. Darüber hinaus wird eine neue Funktion namens „Quitality“ Spieler, die mitten im Spiel online aufhören, mit einer speziellen Animation in Verlegenheit bringen, die an die legendären „Fatality“-Finish-Moves erinnert.

Als er über die Vergangenheit nachdachte, stellte Boon fest, dass ihm die Fähigkeit fehlt, seine Ideen fast sofort zum Leben zu erwecken, was in den frühen Tagen der Spieleentwicklung möglich war. Heutzutage kann es aufgrund des Umfangs und der Komplexität moderner Spiele sechs Monate oder länger dauern, bis eine Idee verwirklicht wird. Boon verglich den Prozess mit dem Steuern eines riesigen Schiffes wie der Titanic und betonte die erhebliche Auswirkung, die Entscheidungen nun auf die zahlreichen Personen haben, die an der Entwicklung des Spiels beteiligt sind.

Für diejenigen, die sich für den Prozess hinter den Kulissen der Entwicklung von Mortal Kombat interessieren, bietet Boons Interview wertvolle Einblicke. Die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von Mortal Kombat 1 ist für den 14. September geplant und Fans können sich darauf freuen, die Entwicklung der Franchise auf Nintendo Switch, PlayStation 5, PC und Xbox Series X/S zu erleben.

Quellen:

– Hot Ones-Interview mit Ed Boon