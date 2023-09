„The Sandman: Die komplette erste Staffel“ erscheint in digitalen und physischen Formaten

Die mit Spannung erwartete zweite Staffel von „The Sandman“, kreiert von Neil Gaiman, Allan Heinberg und David S. Goyer, ist aufgrund laufender Vertragsverhandlungen ins Stocken geraten. Während sie auf Fortschritte an dieser Front warten, können Fans der Serie bald eine Kopie der ersten Staffel entweder in digitaler oder physischer Form besitzen.

Am 18. September wird „The Sandman: The Complete First Season“ für digitales Streaming auf Plattformen wie Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play und Vudu verfügbar sein. Für diejenigen, die physische Kopien bevorzugen, werden am 4. November 28K Ultra HD-, Blu-ray- und DVD-Sets veröffentlicht.

Das Set enthält alle 11 Episoden der ersten Staffel sowie Sonderfunktionen wie einen Blick hinter die Kulissen und eine Erkundung von „The World of The Endless“.

Während Peter Friedlander, Netflix-Chef von UCAN Scripted TV, nicht direkt darauf einging, ob die zweite Staffel den Titel „Staffel 2“ tragen wird, deutete er die Möglichkeit an, die Serie in „Bänden“ anzugehen. Friedlander erklärte: „Es gibt Entscheidungen, die noch nicht getroffen wurden, aber wir erwägen Batch-Ansätze. Bei „Sandman“ steht alles auf dem Spiel. Es ist eine innovative Show.“ Dies bedeutet, dass die Struktur der Serie möglicherweise unkonventionell ist und möglicherweise Bonusepisoden enthält oder Handlungsstränge gruppiert.

Um die Spannung noch zu steigern, finden Sie hier die empfohlenen Verkaufspreise für die verschiedenen Versionen von „The Sandman: The Complete First Season“: Digital UHD (24.99 $), 4K Ultra HD (44.98 $), Blu-ray (29.98 $) und DVD ( 24.98 $).

Fans von „The Sandman“ können sich auf die erste Staffel freuen und gespannt auf Updates zur Zukunft der Serie sein.

Quellen:

– Peter Friedlander-Interview mit Variety

– Einzelhandelspreise bereitgestellt von Warner Bros. Discovery Home Entertainment