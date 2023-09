Die Bedeutung der Feststellung, ob ein digitaler Vermögenswert ein Wertpapier ist – SEC gegen Ripple und SEC gegen Coinbase

In der Welt der Kryptowährung gibt es eine anhaltende Debatte darüber, ob bestimmte digitale Vermögenswerte als Wertpapiere betrachtet werden sollten und somit der Regulierung durch die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) unterliegen sollten. Die SEC stützt sich auf den „Howey-Test“, der vom Obersten Gerichtshof der USA im Fall SEC gegen WJ Howey eingeführt wurde, um festzustellen, ob eine wirtschaftliche Vereinbarung als Investitionsvertrag und damit als Sicherheit gilt. Die jüngste Entscheidung im Fall SEC gegen Ripple Labs, in der festgestellt wurde, dass der Verkauf digitaler XRP-Token nicht der SEC-Regulierung unterliegt, hat Aufmerksamkeit erregt und wurde von Coinbase in seiner Verteidigung gegen die SEC im Fall SEC gegen Coinbase angeführt.

Die SEC behauptet, dass mehrere zum Handel auf Coinbase gelistete Token Wertpapiere seien und reguliert werden müssten. Coinbase argumentiert jedoch, dass ein Investmentvertrag vertragliche Rechte auf den künftigen Wert verleihen muss, und aktuelle Krypto-Fälle unterstützen nicht die Bemühungen der SEC, „Schema“ als Ausweg aus dem Gesetzestext zu nutzen. Coinbase beruft sich auf die Ripple-Entscheidung und behauptet, dass es bei den blinden Geld-Brief-Kassageschäften, die Gegenstand des Ripple-Falls waren, keinen Investitionsvertrag gegeben habe.

Während Coinbase für die Ripple-Entscheidung plädiert, ist es erwähnenswert, dass Richter Rakoff im Fall SEC gegen Terraform Labs eine ähnliche Unterscheidung ablehnte und es ablehnte, Münzen anhand ihrer Verkaufsart zu differenzieren. Darüber hinaus hat die SEC Berufung gegen die Ripple-Entscheidung eingereicht, und der Kongress erwägt Gesetze, die diese Probleme angehen und möglicherweise Auswirkungen auf die Kryptoindustrie haben könnten.

Für Unternehmen in der Kryptobranche ist es wichtig zu bestimmen, ob ihre digitalen Vermögenswerte als Wertpapiere eingestuft werden sollten, um die Einhaltung der SEC-Regeln und -Vorschriften sicherzustellen. Rechtsstreitigkeiten gegen die SEC und Ansprüche von Privatanlegern sind weiterhin im Gange, wobei Unternehmen argumentieren, dass ihre digitalen Vermögenswerte nicht als Wertpapiere behandelt werden sollten. Da sich die Regulierungslandschaft ständig weiterentwickelt, ist es für die Interessengruppen von entscheidender Bedeutung, über die neuesten Entwicklungen und mögliche Gesetzesänderungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Quelle: SEC gegen Ripple Labs et al. al., 20 Civ. 10832 (AT), 2023 WL 4507900 (SDNY, 13. Juli 2023); SEC gegen Coinbase, Inc. und Coinbase Global, Inc., 1:23-cv-04738-KPF (SDNY, 6. Juni 2023); SEC gegen Terraform Labs Pte. Ltd., 23-cv-1346 (JSR), 2023 WL 4858299 (SDNY 31. Juli 2023); Securities and Exchange Commission, Rahmenwerk für die „Investmentvertrags“-Analyse digitaler Vermögenswerte (April 2019)